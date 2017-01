Emergencias eliminó 486 nidos de velutina en 2016 y probó el uso de dinamita

Si continúa la progresión de la presencia de nidos de avispa asiática en Oleiros, el Servicio de Emergencias Municipal (SEM) tendrá que contar con un grupo dedicado exclusivamente a su eliminación. El año pasado llegaron a retirar hasta siete nidos en un solo día, en los meses de verano. En todo el 2016 estos efectivos retiraron 459 y neutralizaron 27, en total 486 nidos, lo que supone casi el doble que en 2015, cuando se contabilizaron unos 280. Fue tal número de casos que a enero de 2017 aún tienen pendientes de retirada 34 nidos más, ya identificados, y que por falta material de tiempo no han podido sacar.

"Hay nidos retirados y otros neutralizados. Estos últimos son los que están a más de veinte metros de altura, en árboles, y no es posible cogerlos con la pértiga. En ese caso se identifican y se envenenan, a los pocos días ya mueren las avispas, pero no retiramos el nido. También contamos con otros 28 nidos registrados pero totalmente inaccesibles, no se pueden retirar ni con la cesta municipal ni con la autoescala de bomberos por estar muy alto y por el terreno, en caminos por donde no puede entrar el vehículo. A mayores, nos quedan 34 pendientes del año pasado por retirar, uno de ellos aún lo sacamos hoy [por ayer], en la capital municipal, en la rúa Cobo, y tenía bastante actividad de avispas", explicó uno de los agentes del Servicio Municipal de Emergencias de Oleiros, Pedro López.

El singular invierno de Galicia de este año ha ayudado a que nidos de avispa que a estas alturas ya estarían totalmente muertos, aún tengan actividad. "Aún estamos retirando ahora nidos a estas alturas, porque tuvimos muchos avisos a última hora, gente que los vio cuando cayeron las hojas del árbol, y sobre todo porque este año tardó bastante en hacer frío.", destacó Pedro López. Las parroquias de Liáns y Nós son las que concentran más casos.

Emergencias retira una media de tres nidos al día, aunque ha llegado a tener picos de hasta siete. Y tienen que realizar esta labor sin dejar de acudir a todas las urgencias que surgen y que tienen prioridad, como un incendio o un accidente de tráfico. Cuando un vecino alerta de la presencia de un nido de avispa asiática, estos efectivos acuden el mismo día a verificarlo y lo registran para acudir por la noche, cuando está todo el enjambre en el interior. Acceden al nido con una escalera, la cesta-grúa municipal o la autoescala de los bomberos de A Coruña y le inyectan el insecticida y cierran la entrada con espuma de poliuretano. Después se retira el nido y en la base del SEM se quema, salvo los que entregan al equipo de la Universidade de A Coruña que está estudiando nuevas fórmulas de lucha contra esta plaga que amenaza a las abejas.

"Los nidos que están muy altos tenemos que actuar de día porque de noche no se ven, es imposible. Inyectamos y lo retiramos dos o tres días después", destaca López. El año pasado este servicio municipal probó el uso de petardos, de forma experimental, y tras ser informados por los efectivos de Arteixo. "Es solo para casos muy concretos, por ejemplo un nido junto a un río, no le puedes echar insecticida porque podrías contaminarlo. Y tiene que ser una zona alejada de casas. Ya hay empresas que te preparan la carga. Vas un poco antes de anochecer, pones la dinamita en la punta de la pértiga y la clavas en el nido. En cuanto ya es de noche de todo, lo haces explotar, va con una batería eléctrica. Funciona bastante bien, lo probamos en un caso en Montrove. Con todos los métodos que hay solo controlas la plaga, no la erradicas, y no tiene pinta de mejorar", afirmó.

Un apicultor oleirense, Xosé García, fue el que instruyó inicialmente al SEM en esta labor de erradicación de nidos en la que fue uno de los pioneros en alertar del peligro que suponían, además de ayudar a retirarlos altruistamente.