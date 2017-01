Bergondo y Oleiros anuncian "drásticas" protestas para exigir más seguridad en la N-VI

Unos minutos antes de que los vecinos de Guísamo cortasen el tráfico como cada miércoles en demanda de un semáforo ante la inseguridad de este tramo de carretera Nacional VI, un gigantesco camión pegó un frenazo casi pisando el paso de peatones que hizo volver la cabeza, del susto, a los residentes, viandantes y cargos políticos que ayer estaban en ambas aceras. "¿Ves? Esto, todos los días", exclamó una de las vecinas que participó en la manifestación. La propia realidad respalda cada día las demandas de estos bergondeses, como ocurrió el pasado diciembre cuando hubo un choque entre dos vehículos en pleno paso peatonal, con un herido, poco antes de que tuviese lugar la movilización vecinal. Y el mes anterior, dos jóvenes de 18 años arrollados en pleno paso, uno de ellos muy grave.

Una quincena de niños de entre 3 y 6 años que están en una escuela de tiempo libre, cruzaron este paso de peatones, también poco antes de la manifestación en la que ayer estuvo presente además la diputada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Alexandra Fernández, que llevará esta demanda vecinal de más seguridad al Congreso de los Diputados mediante una Proposición No de Ley que incluirá también la reclamación de los vecinos y el Gobierno local de Oleiros por el cruce de Sol y Mar en Perillo, también en la N-VI. Éste último es uno de los puntos con más tráfico de Galicia, registra importantes retenciones en las horas punta y carece de pasos elevados suficientes para que los peatones crucen todos los carriles que separan un y otro lado de Perillo.

Bergondo y Oleiros coinciden así en su demanda de que el Ministerio de Fomento tenga en cuenta por fin que estos dos tramos de la N-VI son hoy en día totalmente urbanos y tienen una enorme densidad de tráfico por lo que hay que tomar medidas para aumentar la seguridad de los peatones y también humanizar el entorno.

La diputada Alexandra Fernández solicitará a Fomento, en el Congreso de los Diputados, que apruebe "actuaciones urgentes" de mejora de la seguridad vial en la N-VI en la parroquia de Guísamo, para mejorar la señalización de los pasos de peatones, repintar la vía, instalar semáforos para reducir la velocidad de los vehículos y aumentar la iluminación, además de ejecutar la proyectada rotonda en el cruce de la nacional con la AC-164.

La Proposición No de Ley también incluye una demanda de mejora de señalización vial en pasos peatonales en Cortiñán, también con la instalación de semáforos pero además eliminando el carril central existente que no tiene utilidad y que crea continuas confusiones a los conductores, causando "accidentes y atropellos". En el caso de la N-VI a su paso por Perillo, el grupo de Podemos-En Marea reclamará en el Congreso que se ejecute cuanto antes la construcción de dos pasarelas peatonales con ascensor a la altura de O Seixo, junto con la demanda histórica, de hace casi una década, de una rotonda con túnel subterráneo para el tráfico hacia Madrid en el cruce de Sol y Mar, con el fin de eliminar este punto negro y generar en la zona un bulevar. "También pediremos partidas concretas para estas obras en los presupuestos del Estado", subrayó la diputada Alexandra Fernández (Anova).

Oleiros y Bergondo coinciden en tener un problema con la Nacional VI y ayer también coincidieron en su respuesta: van a dar un paso más en sus movilizaciones, serán "más drásticas", según confirmó ayer una de sus portavoces, Teresa Illobre. "Vamos a preparar unos numeritos", alertó también el alcalde de Oleiros tras su reunión ayer con la diputada en el cruce de Sol y Mar después de la visita a Guísamo.

"Nosotros no vamos a parar hasta que aquí haya obras. Nos parece muy bien que esta diputada haya venido a apoyarnos y llevar esto al Congreso. Y también que a estas manifestaciones vengan representantes de Veciños de Bergondo, de Anova y del PP. No sabemos por qué no viene el PSOE, por qué no viene la alcaldesa. Ayer [por el martes] nos recibió el alcalde de Oleiros y nos trató de maravilla y nos dio muchas ideas. Nos gustaría que también nos apoyaran en Bergondo", subrayó Illobre.

El concejal de Anova Juan Fariña sí acudió a la protesta y disculpó la ausencia de la alcaldesa al señalar que él, ahora que está en el Ejecutivo, representaba al Concello. Fariña apuesta por la construcción de glorietas en la zona para obligar a los conductores a reducir la velocidad al acercarse a este paso peatonal.

"Aquí hay cuatro mil y pico vecinos y setenta industrias, es la carretera con más tráfico de Galicia, y a las dos de la tarde u ocho de la mañana hay unas colas terroríficas. Han anunciado una inversión a tres años, hasta 2019, para hacer esta obra, pero hace veinte años que sacaron el plan para mejorar toda la Nacional VI desde As Angustias en Betanzos hasta aquí, y sí que hicieron mejoras como en O Seixal, Iñás y O Carballo, pero queda mucho", declaró el regidor de Oleiros, Ángel García Seoane, que anunció nuevas movilizaciones para que fomento ejecute por fin las obras tantas veces prometidas. Seoane aprovechó para pedirle a la diputada Fernández que pregunte en el Congreso por el dragado de la ría de O Burgo.