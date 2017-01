Un incendio en una campana causa alarma en Meicende

Un incendio que se produjo esta mañana en la campana extractora del segundo piso del número 61 de la travesía de Meicende alarmó a los vecinos de la zona. Los Bomberos de Arteixo llegaron al lugar sobre las 12.45 horas y procedieron a abrir las ventanas de la vivienda para que se ventilase el interior. Cuando llegaron los servicios de emergencia ya no salía humo del edificio. El concejal de Seguridad Ciudadana del Concello de Arteixo, José María Sánchez Novo, explicó que ardió la campana extractora de la cocina y que no hubo que evacuar a nadie. Por precaución también se desplazó una ambulancia hasta Meicende, aunque al final no tuvo que trasladar a nadie.

Los bomberos ocuparon un carril de circulación de la travesía de Meicende durante casi 20 minutos tras llegar al lugar del incendio, lo que obligó a la Policía Local a regular el tráfico en la zona. Durante varios minutos se produjeron leves retenciones en sentido Arteixo.