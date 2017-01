La licitación del paseo de Os Caneiros aviva las protestas de las asociaciones ecologistas

La licitación de las obras de la senda de Os Caneiros por más de medio millón de euros ha avivado el malestar de los colectivos ecologistas que en 2014 alegaron contra el proyecto para minimizar su impacto. Adega, Sociedade Galega de Historia Natural, la Plataforma en Defensa da Ría y Hábitat, entre otras, han mantenido un encuentro para abordar las medidas necesarias para forzar al Concello de Betanzos a incorporar sus propuestas.

Las asociaciones tienen previsto celebrar charlas informativas y una nueva caminata reivindicativa para exigir modificaciones en los enclaves con especial valor natural, como el carrizal de San Xiao que, inciden, da cobijo a un ave en peligro de extinción: el escribano palustre.

Los colectivos alertan de que la construcción de un paseo a orillas del río provocaría daños en hábitats de interés y abogan nuevamente por modificar parcialmente el trazado y utilizar una senda paralela al carrizal que ya está ejecutada, con lo que se reduciría también el coste de la obra. Otra de sus demandas pasa por desplazar la red de saneamiento prevista para alejarla de la orilla. Los ecologistas se oponen también a la instalación de farolas en varios tramos, la construcción de un paseo pilotado por enclaves naturales o de una escollera. Sus demandas fueron apoyadas desde el inicio por el BNG y recabaron posteriormente el apoyo de nuevas formaciones, como Betanzos Novo.

El Gobierno local defiende que el proyecto introduce medidas para garantizar la protección de este enclave natural y que dispone de todos los informes favorables.

Recurso del Bloque

El BNG presentó ayer un recurso contra la licitación del proyecto. La formación denuncia que, entre otros extremos, el proyecto incluye obras en el municipio vecino de Coirós. "El Concello de Betanzos no puede contratar una obra para hacer en el municipio de al lado, eso es como si la Xunta de Galicia construye una escuela en Extremadura", ironizaba ayer su portavoz, Henrique del Río.

Los nacionalistas apelan concretamente a la ejecución de trabajos en la parroquia de Armea y recuerdan que la Lei de Réxime Local deja claro que "el término municipal es el territorio en el que el Concello ejerce sus competencias". El BNG denuncia también que el presupuesto en vigor no recoge ninguna aplicación con la cantidad precisa para financiar este proyecto. "La ley deja claro que son nulos los contratos que no tienen el respaldo presupuestario suficiente. O hay una modificación que no se comunicó al pleno para incluir esta obra o es nulo", resumió ayer su portavoz.

El BNG convocó el pasado lunes a los colectivos ecologistas que habían alegado contra el proyecto para conocer su postura y abordar posibles medidas a adoptar. Las asociaciones mantuvieron ayer a última hora de la tarde otro encuentro para intercambiar pareceres y establecer un calendario de actuación.

Desde la Plataforma en Defensa da Ría alertaban ayer del impacto de la actuación en enclaves con especies protegidas. El colectivo, en sintonía con el resto de las asociaciones, defiende la conveniencia de ejecutar cambios que no solo sino que permitirían reducir el coste de la obra.

La senda de Os Caneiros se gestó en 2010 y quedó excluida del Proxecto Mandeo por las dificultades para obtener los terrenos. El Concello de Betanzos llegó a un acuerdo con la Diputación durante el pasado mandato para que mantuviese la financiación para acometer la obra.