Concejal de Obras y voluntario del año en A Coruña

Rodrigo López Piquín se marchó de casa con 17 años. Con una autorización de su padre se enroló en la Tall Ship Race en 2006 tras ser seleccionado y además de meses de navegación y aventuras ganó un concurso fotográfico en Gran Bretaña con una instantánea de un temporal en aquella regata. La vela sigue siendo una de las pasiones de este concejal de Obras Públicas y Medio Ambiente de Oleiros y por su labor como colaborador en el área de Deportes en A Coruña desde hace una década le entregaron recientemente un trofeo como voluntario del año 2016.

"Trabajé un año en el Club Náutico y luego ya en O Puntal de Oza, como monitor de vela. Al convertirme en concejal tuve que dejarlo pero he seguido colaborando en las pruebas que se organizan, pero ya como voluntario, en pruebas como la Winnerman o Coruña 10. Desde O Puntal me dijeron que querían hacerme un homenaje por estos diez años de voluntario y me entregaron un trofeo", explica Rodrigo López.

El oleirense voluntario también se convierte en atleta solidario cuando se celebra la travesía solidaria en favor de la Asociación Galega de Esclerosis Lateral Amiotrófica (Agaela), como ocurrió hace unos días en A Coruña. Es la única vez al año en que en lugar de estar en la zódiac vigilando por la seguridad de los participantes, está en el agua con ellos. "Son solo mil metros, se aguanta, aunque el agua está helada. El año pasado se celebró el 2 de enero y fue duro ir a nadar después de la fiesta de Fin de año. En esta prueba participo porque creo que hay que concienciarse sobre esta enfermedad y se recaudan fondos para investigar", apunta.

López Piquín reconoce que necesita más horas en el día para poder realizar todas las actividades en las que está sumergido. En la pasada legislatura fue el concejal más joven de la comarca, con 22 años, y aún estudiante de la Escuela de Arquitectura. Hoy tiene 28, ya es ingeniero técnico de Obras Públicas (ahora denominado Ingeniero Civil) y destaca que como edil ha tenido la suerte de "encontrar a mucha gente conocida en las administraciones, en Xunta, Diputación o Gobierno central" porque en todas hay algún ingeniero que le ha dado clase. Un plus a la hora de ir a solicitar financiación para ejecutar obras en Oleiros.

Piquín además está en el equipo de waterpolo del Club Natación Coruña, en la comisión de fiestas de Santa Cruz, en la organización del Xacobebo (singular ruta de bares por la localidad en verano) y también fue uno de los que ayudó a montar el árbol de Navidad casero, pero con acabado profesional, que elaboraron con sus manos los vecinos y que se instaló en la plaza Esther Pita.

Como aún le quedaban libres sus vacaciones, Rodrigo López las aprovechó para grabar un documental que se estrenará próximamente. Junto con Daniel Vázquez Ambroa, son los autores de El camino hacia lo sostenible.

"Lo grabamos entre junio y julio del año pasado. Lo pagamos íntegramente nosotros, sin ninguna ayuda ni patrocinio. Hicimos el camino de Santiago en bicicleta desde Francia hasta Santiago, sin ningún vehículo de apoyo, cargando cada uno 35 kilos de equipo en cada bici, cinco cámaras, un ordenador...", relata.

A lo largo del Camino de Santiago Rodrigo y Daniel fueron entrevistando a entidades, autoridades y vecinos de las distintas localidades que atravesaban, siempre con un enfoque de analizar proyectos sostenibles, qué actividades respetuosas con el medio ambiente se desarrollan en otros lugares.

En los próximos días subirán a una página web pequeños vídeos como adelanto de lo que podrá verse pronto en el documental entero del que son guionistas, cámaras, realizadores, productores, montadores y directores.