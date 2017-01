Alcoa y Augas: no hubo orden

Augas de Galicia negó ayer que hubiese dado orden a Alcoa de que dejase de captar agua del embalse de Meicende (del que coge unos cien millones de litros al año) ante la escasez existente (ayer la Xunta declaró la prealerta por sequía). Alcoa negó que la Xunta les había indicado que debían dejar de coger agua y aseguró que habían seguido "el procedimiento" al llegar a un determinado nivel de agua. El día anterior un portavoz de la empresa aseguró que ellos y SGL utilizan el agua de la presa "siguiendo las directrices" de Augas, que "dice si sí o si no se puede coger agua". Se reiteró a este periódico que Alcoa había dejado de recurrir al embalse "siguiendo las instrucciones de Augas" y que acudían "a la red municipal". Augas lamentó que se dijese que no ofrecían datos de ocupación de esta presa porque sí los tienen aunque no los hacen públicos y se les pueden solicitar. Ayer se les pidieron, por ahora sin respuesta.