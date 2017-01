El BNG de Bergondo alegará a las cuentas por excluir obras prometidas a vecinos

El BNG de Bergondo presentará alegaciones a los presupuestos municipales de 2017, aprobadas inicialmente en pleno, para reclamar que incluyan las "promesas que el nuevo Gobierno local -tras la integración de Anova con el PSOE- hizo a los vecinos y que incumplen ya en su primer presupuesto, ya que no se refleja ninguna". Los nacionalistas critican que el Ejecutivo local aprobase las cuentas "sin darlas a conocer a los vecinos y sin la seguridad de incluir las propuestas recogidas en el proceso de participación vecinal", afirma el portavoz nacionalista bergondesa, David Carro.

"Para el BNG la participación es algo más que hacer asambleas o recoger sugerencias con unos buzones", sostiene el BNG. La formación defiende que "el Gobierno local debería presentar los presupuestos a los vecinos antes de aprobarlos, responder a las propuestas e indicar los motivos de las que no incluyen, si es una imposibilidad técnica o económica, así como la voluntad de realizarla o no en un futuro". "Nos temíamos que no iba a ser así cuando hacen las asambleas en noviembre; era imposible tener en cuenta las sugerencias en poco más de un mes", apunta Carro.

El BNG celebra que se incluya una partida en el presupuesto para la reparación del camino de A Vaiga, en Guísamo, una obra que la agrupación reclamó "en numerosas ocasiones". Aplaude también que se proyecte habilitar un espacio para la juventud, a la que tienen abandonada, lo que hace que los jóvenes se vayan a localidades vecinas" y reclama programación. El grupo critica que se gasten 123.000 euros anuales en gastos de Gobierno y 61.162 en fomento del empleo.