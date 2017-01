La alcaldesa replica al BNG que incluye demandas vecinales en el presupuesto

La alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez, insta a "no dar lecciones de participación" al BNG "cuando no presentó ni una sola propuesta" a los presupuestos municipales para 2017 y asegura que sí se incluyen en ellos varias propuestas vecinales. La regidora responde así a las críticas del BNG, que anunció una enmienda a los presupuestos por excluir demandas de los vecinos y reprochó que el Gobierno local aprobara inicialmente las cuentas antes de presentarlas a los vecinos.

El Gobierno local considera "incoherente" que el BNG -grupo "sin representación en la Corporación local"- recuerda, "hable de que los presupuestos no fueron participativos cuando no presentó ni una sola propuesta en el proceso abierto para ello" y "no se molestó en cubrir un sencillo formulario como sí hicieron cientos de vecinos". Garantiza, además, que "se dará cumplida respuesta a cada una de las propuestas vecinales" cuando las cuentas se aprueben definitivamente.

Pérez sostiene que "es absolutamente imposible que el BNG pueda saber qué propuestas vecinales fueron incluidas ya que "éstas se remitieron bien por correo electrónico o bien mediante los buzones cerrados". Sostiene que se incluyen propuestas para la red viaria, saneamiento o espacios públicos. Además, señala que "un desacuerdo en el destino de las inversiones" no es motivo previsto por la ley para alegar.