El Gobierno de Cambre solicita licencia a la Xunta para abrir una radio municipal

El Concello de Cambre ha iniciado los trámites para abrir una radio municipal, servicio del que carece el municipio cambrés. El concejal de Cultura, el nacionalista Dani Carballada, ha iniciado el proceso para conseguir que la Xunta otorgue una licencia para la prestación del servicio público radiofónico al Concello de Cambre.

El edil avanza que "se trata de un procedimiento largo y complejo" en el que pretende contar con el tejido asociativo y los vecinos. "Según la información extraoficial que manejamos, el Gobierno estatal hace dos asignaciones anuales de frecuencias en atención a las demandas formuladas por la Xunta. La próxima va a ser previsiblemente en abril, para esa fecha debería estar lista la certificación de la solicitud en acuerdo plenario, de la población de Cambre y una memoria técnica", explica Carballada.

El concejal defiende que "después habrá tiempo para definir la ubicación y las características de la emisora, así como los objetivos, la programación, los medios, la gestión, la viabilidad, el reglamento y el funcionamiento". Apunta que el reglamento y el funcionamiento de la radio deberán ser aprobados en pleno, aunque la intención del concejal, asegura, es "llevar al pleno absolutamente todos los aspectos relacionados con la radio municipal" para "que sea un proceso amplio, abierto y participativo".

A falta de concretar las características que tendrá la emisora, Carballada adelanta que "no debe tener una finalidad comercial, por lo que no competirá con la radiodifusión privada sino que debe ser una caja de resonancia de la vida cultural y social del concello, favoreciendo la participación de los centros de enseñanza, la tercera edad y colectivos de especial interés social". El edil de Cultura ve en la radio "una herramienta para hacer Cambre desde una óptica plural y participativa, con talleres, programas colectivos, formación, radioteatro, etc". "Queremos que la gente se implique y que lo haga suyo, con ilusión y mucha participación", afirma.

Carballada defiende que "para Cambre es un valor en sí poder poseer una emisora de radio, de la que ya disponen la mayoría de concellos del entorno". Carballada ve "muy difícil" que Cambre pueda tener preasignada la frecuencia radiofónica en abril y confía en tenerla el próximo mes de octubre.

El responsable de Cultura detalla que "en inicio" se estudia que la futura radio "pueda optimizar el uso de los locales de ensayo de A Barcala, unas instalaciones modernas perfectamente insonorizadas y con una calidad acústica contrastada". El edil, que con 18 años colaboró en la extinta Radio Sada y que llegó a presentar A fío aberto en Radio Oleiros, apunta que, entre otros elementos, las instalaciones tienen una pecera de control de sonido sin uso, "que podría servir para el control técnico de un estudio de radio". Carballada critica que "la normativa gallega, por imperativo español, limita la potencia legal de emisión a 50 W, que puede servir para la estepa castellana pero puede quedar muy justo para un concello de las rías altas gallegas como Cambre".