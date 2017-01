El molino de O Rañal pide auxilio

El viejo molino de O Rañal resiste a duras penas el paso del tiempo. El deterioro no para de aumentar. Un árbol se ha caído encima de uno de los muros, ya no hay techo y la vegetación invade buena parte de la estructura de este molino. Está ubicado en la parte de atrás del bombeo del río Bolaños, a pocos metros de un camino vecinal que limita con la fábrica de Arteixo Química. En su interior se acumula la basura y hay varias pintadas en las paredes. El molino está en terrenos del Concello, que asegura que decidirá si lo rehabilita cuando realice la ampliación del paseo fluvial

El polígono de Sabón esconde varios restos del patrimonio de Arteixo. El más conocido es el Ponte dos Brozos, que está en el río Bolaños. Unos metros más abajo si se recorre el cauce fluvial se encuentra el molino de O Rañal. Está oculto detrás de una estación de bombeo y por los árboles. La estructura se encuentra muy deteriorada. Un árbol se ha caído y está apoyado en la maltrecha pared. En los alrededores también hay basura acumulada.

El alcalde, Carlos Calvelo, asegura que el Concello dispone de un proyecto técnico para restaurar el molino y que estudiará si lo rehabilita cuando ejecute la ampliación del paseo fluvial desde Sabón hasta la zona costera. "En el momento de hacer la ampliación del paseo valoraremos qué hacer", indica.

La rehabilitación de este molino es una demanda que el BNG ha exigido en varias ocasiones. Por el momento sin éxito. El Gobierno local anunció en 2012 tras un ruego de la edil Silvia Seixas que rehabilitaría la estructura. El Ejecutivo municipal explicó que al tratarse de una actuación de "poca envergadura" sería el Concello quien financiase los trabajos. Una de las alternativas que barajó fue encargar la rehabilitación del molino a un taller de empleo.

Meses después de aquel anuncio el Ejecutivo municipal alegó que no realizó las obras por un problema con el inventario de terrenos. "Al elaborar el expediente de la obra nos encontramos con que una parte del terreno -la mayor parte pertenecía entonces a la Diputación- no está inventariada por lo que no hay viabilidad urbanística para la rehabilitación", sostuvo el Gobierno local. Desde entonces no ha habido avances en el arreglo de la estructura. La Diputación ya cedió en 2015 la titularidad del polígono, con lo que el edificio ya es del Concello.

Este molino que lleva inactivo más de cuarenta años se encuentra detrás de la estación de bombeo de O Rañal, junto a un camino vecinal que limita con la fábrica de Arteixo Química. Este edificio de O Rañal está incluido en el Catastro de Ensenada de 1752, un pormenorizado registro de habitantes, propiedades, edificios, ganadería, oficios y otra serie de bienes que ordenó realizar el rey Fernando IV en los quince mil lugares con los que contaba la Corona de Castilla con el objetivo de establecer un único impuesto, un cobro que no se llevó a cabo debido al fuerte rechazo de la nobleza.