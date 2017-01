Ciclistas de Betanzos salvan a un ternero al ayudarlo a nacer

Unos 18 deportistas del BTT Club Caimanes de Betanzos salieron a las diez de la mañana de la localidad para realizar un recorrido en bici y terminaron asistiendo el parto de una vaca y salvándole la vida a un ternero. Cuando estaban a la altura de Cela, en Mántaras (entre Paderne e Irixoa), se encontraron en una pista con un montón de gente alrededor de una vaca. o es la primePararon y uno de ellos, José Faraldo "sin pensárselo, se quitó el maillot, la camiseta y el casco, se lavó las manos con agua y jabón y se puso a sacar el ternero, que venía mal porque solo asomaba la cabeza y una pata, la otra no, y llevaba tiempo así", destaca Carlos Gómez, el ciclista que grabó este espectacular vídeo con la hazaña de Faraldo "que es un crack y un fenómeno como persona".

"No era la primera vez que me pasaba algo así, en mi casa teníamos vacas y a veces había que asistirlas. Ví que el ternero venía mal, tenía la cabeza fuera pero muy hinchada, congestionada, y solo una pata fuera. Lo primero que pensé fue ayudar. Traté de introducirlo de nuevo dentro del útero y encajarlo en la posición de parto, y lo logré, lo saqué con las dos patas de delante y la cabeza en medio. La madre ya se cayó al suelo exhausta del esfuerzo. El ternero al principio no se movía, estaba aturdido pero después ya se movió. Esta mañana he ido a ver qué tal estaba y bueno, está fantástico, no se le reconoce. Cuando las cosas salen bien, es un orgullo", ha explicado el héroe del día, José Faraldo.

"Los ciclistas, aunque no lo grabamos, ayudamos siempre, en nuestras salidas sacamos un día un coche de una zanja, otro día ayudamos a gente perdida en el monte, y ayer ayudamos a nacer a un ternero", concluye Carlos Gómez, de este grupo Biker Beers del Club Caimanes.