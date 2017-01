El BNG larachés critica que el campo de fútbol de Caión quede fuera de presupuesto

El Bloque de A Laracha recuerda que el proyecto para construir el campo de fútbol de Caión está en trámite desde 2011, hubo una expropiación que luego se anuló y hubo que devolver los terrenos y hacer otra, y después se redactó el proyecto de construcción, y se pagó "sin partida presupuestaria" y sigue sin construirse.

El BNG, que indica que en Caión ya existía campo de fútbol aunque no era municipal, señala que el presupuesto de A Laracha para 2017 incluye una subvención para el Club del Mar de Caión pero no hay consignación para el campo de fútbol por lo que cree que se va a demorar de nuevo, lo que no ve como una "buena gestión".