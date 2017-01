Abegondo rechaza las alegaciones a las cuentas y las aprueba de modo definitivo

El Gobierno local de Abegondo aprobó ayer en solitario la aprobación definitiva de los presupuestos municipales para 2017, de 4,13 millones de euros. Alternativa por Abegondo (AxA) y Foro Veciñal Abegondo-Son se abstuvieron en la votación del punto, en el que se incluyó también desestimar las alegaciones a las cuentas, presentadas por la responsable comarcal del BNG, Cristina López, que las formuló a título personal y que Intervención defendió rechazar en algún caso y, en otros, no dar consideración de alegaciones por no ajustarse a los supuestos previstos en la ley. Alternativa por Abegondo, que votó en contra del proyecto económico cuando se sometió a aprobación inicial, aclaró que se abstuvo por someterse a votación junto con unas alegaciones que aseguró "desconocer" y criticó que el Gobierno local no les reenviara las reclamaciones antes.

Los dos grupos de la oposición cuestionaron la tala de carballos en el entorno del área deportiva de San Tirso. El alcalde, José Antonio Santiso, justificó que se taló solo la línea más pegada a la carretera para ampliarla y que puedan pasar dos buses a la vez y para que los vecinos puedan celebrar fiestas o sardiñadas.