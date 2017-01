Arteixo crea una comisión para definir el servicio de basura sin contar con la oposición

El Gobierno local de Arteixo ya ha puesto en marcha el primer mecanismo para definir el modelo del servicio de basura que tendrá a partir del 1 de enero de 2018, cuando el Concello asumirá la gestión directa. El Ejecutivo municipal constituyó ayer una nueva comisión que se encargará de recopilar datos y de recomendar cuál es el mejor modelo para Arteixo. En este organismo participan el alcalde, el concejal de Obras y Servicios Municipales, un asesor del Gobierno local y cuatro técnicos municipales. No habrá ningún representante de los tres grupos de la oposición.

La meta de esta comisión es realizar "trabajos técnicos" y recoger "información de otros modelos" existentes, según explica el edil de Obras, José Ramón Amado. Este es el primer paso que da el Concello tras solicitar formalmente su marcha del Consorcio As Mariñas, que es el organismo que se encarga del servicio de recogida y tratamiento de basura en la actualidad. Esta comisión volverá a reunirse dentro de quince días y después los encuentros se repetirán cada semana.

El concejal de Obras explica que la comisión deberá tener elaborada una propuesta del modelo del servicio antes de pasar el ecuador del mes de abril, ya que los pliegos de contratación deberán estar completamente listos el día 1 de junio. En ese momento comenzaría la licitación del contrato. Los técnicos municipales recopilarán datos sobre programas informáticos de gestión, los contenedores de basura, los camiones, la legislación ambiental y el personal, según relata el edil José Ramón Amado.

En esta comisión no participará ningún miembro de la oposición -PSOE, BNG y TeGa-. El decreto del alcalde por el cual se constituye este organismo sí señala que el Gobierno local informará en las juntas de portavoces (se celebran cada mes) al resto de grupos de la Corporación de "todas las conclusiones y acuerdos adoptados" por la comisión técnica.

Los tres grupos de la oposición critican que no se les incluya dentro de esta comisión técnica. "No entiendo que no podamos participar y aportar", indica el portavoz socialista, Martín Seco. Por su parte, la edil del BNG Silvia Seixas afirma que "todo es un paripé" y que la decisión ya está tomada. También se pregunta el motivo que llevó al Gobierno local a abandonar el Consorcio ahora y no antes. El actual Ejecutivo municipal de Arteixo gobierna con mayoría absoluta desde 2011. La concejal de TeGa, Rosario Figueiras, asegura que ya se esperaba esta decisión. "Lo mínimo es que pasen información. Esperamos que la comisión sea fructífera", señala.

El edil de Obras, José Ramón Amado, defiende que se trata de "una comisión técnica" y no política. "Todos los meses daremos cuenta del trabajo realizado y después irá a pleno", argumenta el concejal.