Calles agotadas en Oleiros

Las calles están solicitadas en Oleiros. La propuesta de un vecino de dedicar alguna vía o plaza pública a la coral Cántigas da Terra y otra a las Irmandades da Fala no podrá cumplirse por ahora, según el alcalde, Ángel García Seoane, quien asegura que no hay sitio. El regidor destacó ayer en la radio municipal que el concello cuenta con numerosos espacios públicos en homenaje a artistas y políticos destacados, pero aseguró que por ahora no hay "espacio"

La demanda y la oferta de calles para rendir homenaje a personalidades e instituciones relevantes en Oleiros está desajustada. El alcalde, Ángel García Seoane, respondió ayer a través de la radio municipal a un vecino que "cuando haya espacio" analizará la propuesta del oyente, que planteaba dedicar vías o plazas públicas a las Irmandades da Fala y a la coral Cántigas da Terra, tras cumplirse cien años de su existencia.

La iniciativa popular fue el otro factor que García Seoane alegó tras la sugerencia del oyente, que reclamaba dedicar calles o plazas mientras las personas o instituciones homenajeadas están en vida y no como, recordó, ocurrió con Ana Kiro, a quien se dedicó una plaza en Mera tras su fallecimiento. El alcalde recordó que esa iniciativa "partió del pueblo de Mera, de varios colectivos", que pese a no ser la cantante nativa oleirense, quisieron mostrarle su aprecio tras años de residencia en la localidad.

El último homenaje en forma de placa de calle que realizó Oleiros fue para el vicepresidente de Alternativa dos Veciños, Alfredo Novoa Gil. El político y sindicalista de Comisiones Obreras da nombre a una vía que da acceso al colegio de Nós desde que se inauguró la placa, el pasado 10 de diciembre.