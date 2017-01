Seoane critica la demora en abrir de modo oficial el acceso de la ártabra a Lorbé

El alcalde, Ángel García Seoane, critica el retraso de la Xunta en abrir de modo oficial el acceso de la vía ártabra al puerto de Lorbé. El regidor considera "denigrante la situación" y asegura que la tratará en el encuentro que el regidor tiene pendiente con Portos de Galicia para exigir que se lleve el talud de Santa Cruz hasta la caseta de socorrismo.

García Seoane denuncia que la vía sigue sin abrir pese a estar "terminada". "No se puede decir que nos se abre porque falte una señal o dos o algo por pintar", critica el regidor. "Seguro que no se pagó la totalidad de las obras a la empresa, no se hizo la recepción oficial y esa es la causa principal de que se den largas al tema", sospecha el primer edil, que advierte del "riesgo" que conlleva la situación para los vecinos que ya utilizan el vial pese a no estar abierto de modo oficial.