El 13% de los inmuebles de Bergondo no pagaba el recibo de basura

El Consorcio de As Mariñas ha descubierto que 547 inmuebles de Bergondo no abonaban el recibo de la basura. Se trata del 13% de las viviendas que hay en el municipio. El organismo comarcal informó ayer de que ha localizado estos inmuebles que no abonaban el recibo de basura y que los residentes afectados "recibirán notificaciones para regularizar su tributación".

El Consorcio que es el encargado de la recogida y del tratamiento de la basura en el municipio explica que para realizar esta revisión del padrón cruzó sus datos con los del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Bergondo es el último municipio en el que ha realizado una revisión del padrón después de Sada, Arteixo y Cambre.

En el caso de Bergondo el organismo descubrió un total de 547 inmuebles, tanto en la zona urbana como en la rural. El Consorcio de As Mariñas enviará 347 notificaciones en una primera remesa y en una segunda, 200. El ente supramunicipal también señala que puede conceder un aplazamiento de cinco meses en el pago si así lo solicita el contribuyente. Otra opción de la que disponen los afectados por esta revisión en el padrón es acudir hasta las oficinas del Consorcio para revisar el expediente en caso de que no estén de acuerdo.

Esta no es la primera vez que el Consorcio realiza una revisión del padrón en los ayuntamientos en los que gestiona el servicio de basuras. El organismo descubrió hace medio año 2.786 inmuebles que no abonaban el recibo de la basura en Arteixo, Cambre y Sada tras realizar una revisión del padrón. El ente supramunicipal usó el mismo método en todos los casos: comparó el padrón del servicio de basuras con otros indicadores económicos disponibles.

Hasta la fecha Arteixo ha sido el municipio más afectado. Allí el Consorcio detectó 1.487 inmuebles que no pagaban el recibo. En Cambre el organismo localizó 692 propiedades, en Bergondo la cifra es de 547 y en Sada, 607.