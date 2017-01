Más de veinte equipos participarán en el inicio de la liga de judo este sábado

La liga de judo que organiza el Concello de Oleiros en colaboración con Judo Club Oleiros inicia una nueva edición este sábado día 28 a las 09.00 horas en el pabellón de Canide. Participarán 23 equipos de Galicia y Asturias en las categorías sub 11, sub 13, sub 15 y sub 18.