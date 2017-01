El Concello repartirá una encuesta de 15 preguntas entre los vecinos para decidir el modelo del servicio de basuras

El Concello de Arteixo repartirá una encuesta de quince preguntas para conocer la opinión de los vecinos sobre cómo debe ser el futuro servicio de basuras, que gestionará directamente el propio Ayuntamiento desde el 1 de enero de 2018. El Gobierno local anunció ayer durante el consejo vecinal que colocará urnas en todos los centros municipales y en los hipermercados que hay en el municipio para depositar las encuestas. Los interesados podrán rellenar la encuesta hasta febrero. El Concello también explicó que dará a conocer el resultado en el mes de marzo. El PSOE reclamó "seriedad" con el sistema para rellenar la encuesta y que hubiese un control.

Esta iniciativa que presentó ayer el concejal de Obras y Servicios Municipales, José Ramón Amado, llega después de que el Gobierno local haya creado una comisión técnica para analizar cómo son los modelos del servicio de basuras de otros municipios. El Ejecutivo municipal aprobó el pasado diciembre recuperar la gestión directa del servicio de basuras y abandonar el Consorcio As Mariñas, que es el organismo que gestiona en la actualidad el servicio de residuos. La propuesta que presentó el alcalde, Carlos Calvelo, para que el pleno la aprobase señalaba que la gestión del Consorcio de As Mariñas "no cumple con los objetivos de racionalidad y eficiencia" y que el Concello "no quiere permanecer en esta situación". También concluye que el servicio que presta el organismo comarcal es de "peor calidad" y tiene "un coste más elevado".