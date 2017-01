Galicia ten novo himno: ao Povo Ceive

Cartel do concerto do Orfeón Herculino, con Xosé Farruco na imaxe. la opinión

"Sempre é un éxito que unha agrupación musical da calidade do Orfeón Herculino teña a valentía e a dignidade de tocar unha peza reivindicativa", explicou Xosé Farruco Fernández Rivas, un veciño de Sada que no 2014 compuxo a letra e a música do Himno para un Povo Ceive, e que o Orfeón estreará mañá sábado no concerto que ofrecerá no auditorio da Casa da Cultura sadense ás 20.00 horas.

Xosé Farruco non se dedica profesionalmente á composición musical porque para él é unha afición, a súa paixón, e leva moitos anos compoñendo pezas que despois lles presenta a distintas agrupacións musicais por se as queren incorporar ao seu repertorio.

"Esto faise gratis porque se lle quere ó noso país e á nosa xente", conta Farruco, que tamén compuxo pezas sobre temas como a lingua ou os incendios forestais, e foi o primeiro en dedicarlle unha composición á nespra velutina.

"E ó mencer á sombra dos castiñeiros durmirei sen a néboa escurecida; coa fuxida de traidores mentireiros, sairá da invernía, nosa Patria esquencida", dí unha das estrofas da composición que tocará o Orfeón Herculino, e que anuncia unha próxima, ou desexada "patria liberada".

O Orfeón Herculino xa estreou en 2013, polo seu 25 aniversario, outra peza de Farruco, a Foliada das Rías Medias, que tamén se vai oir no concerto deste sábado en Sada. Esta foliada, despois o Himno ao Povo Ceive e logo o Grándola, serán as últimas pezas en interpretarse nun acto que rematará con himno galego oficial, o de Pondal con letra de Pascual Veiga.