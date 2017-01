Sacristán aprueba las cuentas con apoyo de Marea y Ciudadanos y con el resto en contra

El Gobierno local de Culleredo aprobó ayer los presupuestos municipales para 2017, que ascenderán a 22,22 millones de euros, con el apoyo de Marea Veciñal de Culleredo, grupo con el que había firmado un acuerdo, y de Ciudadanos. El resto de los grupos de votaron en contra, igual que la concejal de Marea Veciñal que en la sesión plenaria de ayer pasó a ser no adscrita tras abandonar la Marea Veciñal por discrepar del acuerdo alcanzado con el PSOE, Verónica Rivadulla.

"Estos presupuestos no son más que un pacto de Gobierno encubierto", inició su intervención en el debate de presupuestos Rivadulla. La concejal sostuvo que las cuentas "solo sirven para ocultar la verdadera voz de los vecinos" ya que "toman propuestas y las plantean como propias" pero "no aportan nada". La edil criticó que en los proyectos "no se dice nada de participación" y que los consellos sectoriales "quedan ninguneados" y que "no existe una huella o firma de una marea o similar". "Ya no importa la igualdad, el medio ambiente o la participación ciudadana. No aporta nada a la ciudadanía. La propuesta sería la misma de no estar nosotros aquí", sostuvo. La concejal criticó la gestión del Gobierno y defendió que es "el peor momento para dar un cheque en blanco al Gobierno, aunque solo sea por un año" y para "una mayoría absoluta bipartita" que "no aporta nada". Rivadulla, que recordó que el presupuesto del año pasado se aprobó también con el apoyo de Marea Veciñal y su ausencia en el pleno, vio "insultante" para los vecinos el acuerdo.

El portavoz de Marea Veciñal defendió las cuentas e insistió en que se aceptaron "el 100%" de las propuestas de su grupo. Citó entre las demandas incluidas el aumento en gasto en servicios sociales y en partidas para fomentar el empleo en personas con diversidad funcional. Ciudadanos dio también su visto bueno al presupuesto.

El PP criticó que "prácticamente todas las inversiones las propuso Marea Veciñal" y apuntó que "visto lo visto parece que hay algo más, como un pacto encubierto que va a salir adelante". Criticó la gestión municipal, cuestionó que haya "un proyecto de Ayuntamiento" y rechazó que no se recurra la sentencia que obliga a pagar 1,5 millones de euros por la parcela que debía haberse entregado a cambio de la del colegio Ría do Burgo.

Alternativa dos Veciños criticó la gestión del Gobierno local las facturas con reparos de servicios sin contratar, la "falta de transparencia" o la demora en responder a las alegaciones al Plan Xeral de Ordenación Municipal. El BNG criticó la falta de transparencia y que no se recojan las propuestas vecinales y pidió retirar las cuentas, aunque su petición no obtuvo apoyos y fue rechazada por el Gobierno.

El Ejecutivo local aprobó en solitario, con Alternativa dos Veciños en contra y la abstención del resto, declarar caducado el procedimiento de liquidación del Centro Logístico (CLT) de Ledoño e iniciar un nuevo procedimiento de acuerdo al informe externo encargado por el Concello, que coincide con Intervención y técnicos municipales en apostar por liquidar los bienes que se construyeron pero no reclamar la segunda fase, que no se ejecutó, criterio distinto al de la secretaria municipal. El Gobierno local tumbó una petición del BNG de un informe que depure responsabilidades.

El Gobierno aprobó con Marea Veciñal y la abstención del resto el Plan de Obras y Servicios de la Diputación. La enmienda del BNG para bajar el gasto corriente y "blindar" propuestas vecinales no obtuvo apoyos y el PSOE la rechazó.