La Audiencia deniega a Anido limitar la instrucción por el contrato del arquitecto

La Audiencia Provincial confirma que procede ampliar el periodo de instrucción de diligencias por la contratación de un abogado particular por el Concello de Sada cuando era alcalde el popular Ernesto Anido, hechos por los que el exregidor es investigado por presunto delito contra la administración pública. Los jueces han desestimado el recurso de apelación interpuesto por Anido contra el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Betanzos, que también rechazó un recurso anterior para limitar el periodo de instrucción y denegar la declaración de la instrucción como compleja. La instrucción podrá extenderse hasta un máximo de 18 meses. Contra la resolución no cabe recurso ordinario.

Los jueces consideran "evidente" que el análisis de la documentación solicitada para investigar si se produjo un delito contra la administración pública requeriría ampliar el plazo de seis meses para instruir la causa, abierta por denuncia de Fiscalía, a quien trasladó los hechos el concejal Emilio Gómez, del Partido Demócrata Sada Popular (PDSP). "Es evidente que la materialización de estas diligencias supone el despliegue de una amplia instrucción que, como enseña la práctica forense, supone una particular complejidad, pareja al presumible volumen y complejidad que supondrá la recepción y examen de dicha documentación reclamada para valorar la naturaleza de la presencia del arquitecto Sr. Corredoira como asesor urbanístico del investigado", dicta el auto, y añade: "El plazo de seis meses se presenta como algo más que insuficiente para esa adecuada investigación".

El auto recoge que en la denuncia inicial "ya se estaba poniendo de manifiesto la conducta denunciada, que vendría dada por la contratación arbitraria de un arquitecto como asesor urbanístico del propio investigado". Y apunta: "Arbitrariedad que podría descansar en que aquel nombramiento o contratación habría respondido a un criterio personalísimo, cuando ya existía un arquitecto titular en el Ayuntamiento, y existiendo una manifestación, no negada por la parte, expresiva de la voluntad de no cubrir la vacante, una vez que aquel arquitecto titular abandonó el Ayuntamiento de Sada para otro consistorio, mientras él siguiera siendo alcalde". Agrega que Anido no cuestionó que es "titular de sendas [empresas] mercantiles, para las que habría trabajado el arquitecto".

Anido apunta que ya se han archivado cinco denuncias impusadas por el PDSP y confía en que también se archivará ésta.