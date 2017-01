Culleredo reclamará 1,3 millones por la liquidación del centro logístico de Ledoño

El Concello de Culleredo reclamará 1,3 millones de euros en la liquidación de los bienes del Centro Logístico de Transportes (CLT) de Ledoño. El Gobierno local aprobó en solitario en el pleno del pasado jueves, con los votos en contra de Alternativa dos Veciños y la abstención del resto, declarar la caducidad del procedimiento para liquidar los bienes del polígono y reiniciarlo de acuerdo al dictamen de un informe externo encargado por el Ayuntamiento dada la discrepancia entre técnicos municipales e Intervención frente a la secretaria, partidaria de reclamar también lo correspondiente a las obras previstas en la segunda fase, que no se ejecutó.

El análisis externo, elaborado por el jurista Julio Rafael Fernández Maestre, considera adecuado el informe del arquitecto municipal de febrero de 2016, que determinó que deberán revertir a favor del Ayuntamiento las obras y edificios construidos y la cuantía equivalente a los proyectados en la primera fase y que la empresa concesionaria, Obralar -de Martinsa-Fadesa y cuya entrada en concurso de acreedores motivó el rescate de la concesión-, además del gasto en subsanar deficiencias en la ejecución y el mantenimiento de las obras sí realizadas. El técnico contradecía un informe anterior en el que fijaba la cuantía a reclamar en 3,7 millones al incluir una solicitud de indemnización.

El informe externo rechaza reclamar lo correspondiente a las obras de la segunda fase. Señala que la oferta presentada por Obralar dividía el proyecto en dos fases y que "el inicio de los trabajos de la segunda fase quedaba supeditado a la concurrencia de dos requisitos: que se contase con los públicos necesarios y que se ejecutase la misma por parte de operadores ferroviarios (Renfe)", circunstancias que no se dieron. La secretaria, en cambio, defiende que "de acuerdo con el pliego que rigió el contrato, la obligación de construcción del centro era de todas sus instalaciones y la urbanización interior de toda". "El hecho de que el Concello valorase un plan de fases no obsta para a que la obligación de construcción fuera de todo, no solo de una primera fase".

La solicitud de una reclamación por incumplimiento se descartó al recomendar el Consello Consultivo que la causa para el rescate debía ser la entrada fortuita en concurso, y no el incumplimiento. El Gobierno local aprobó en solitario seguir esta indicación, contraria a las de Intervención y técnicos y entre críticas de la oposición. Los grupos cuestionan el proceso. BNG pidió depurar responsabilidades y Alternativa le apoyó, pero tumbó la enmienda el Gobierno local. El alcalde, Julio Sacristán, incide en que todo se hizo con informes y en que el Concello "no gastó nada" en Ledoño y recibirá 1,3 millones de euros.