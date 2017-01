Un paseo polo Arteixo de onte

O organizador da exposición, Luis Núñez, xunto as fotografías que mostran o Arteixo do século pasado.

Mostrar como era Arteixo antes da gran transformación que sufriu nos últimos anos. Ese é o obxectivo que se marcou Luis Núñez, que é un veciño da vila que conseguiu 21 fotografías antigas e decidiu expoñelas. Hai imaxes sorprendentes. Unha delas mostra como era o antigo edificio onde estaba situado o restaurante El Gallo de Oro, outra da rúa peonil nos anos 70 e en outras aparecen os desaparecidos trolebuses.

"Á xente gústalle, sobre todo a quen viviu esa época", asegura Luis Núñez. As fotografías pódense ver dende esta mesma semana gratis no seu local de hostalaría, Barr, situado na esquina da avenida dos Bosques coa rúa Ría de Arousa. Este veciño de Arteixo relata que as fotografías cedeunas un residente de O Rañal, Xabier Maceiras. A intención de Núñez é que estas imaxes estean permanentemente no seu bar. Este hostaleiro tamén fai un chamamento a que "os concellos fomenten a cultura" porque é un tema que afecta a todos os veciños.

As fotografías mostran como era a capital municipal de Arteixo entre os anos 20 e 70 do pasado século. A máis antiga mostra un grupo de visitantes que acudiron ao Balneario, que é o edificio que aparece máis veces nestas imaxes (era o máis importante nesa época). A instantánea que máis chama a atención de Núñez é unha na que se ve a un grupo de traballadores das minas. "En Arteixo houbo explotacións de wolframio", asegura.

A outra fotografía que destaca o organizador da exposición é na que se pode ver a avenida do Balneario (a actual rúa peonil) nos anos 70. "É que desta acórdome", indica. Esta rúa cambiou moito dende entón, xa que antes había uns plátanos.

A intención que ten este veciño de Arteixo é de que a exposición vaia crecendo con outras fotografías. Núñez explica que xa pensa en como ampliala con novas imaxes que sexan das parroquias e non da capital municipal. Tamén asegura que hai xente que xa comentou a posibilidade de se podía doar imaxes.