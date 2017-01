Rivadulla dejará el acta si lo pide la asamblea y entra otra mujer

La coordinadora de Marea Veciñal de Culleredo (MVC) animó a la concejala Verónica Rivadulla a dejar su acta porque rechazó acatar el mandato de la asamblea de la formación de apoyar al PSOE para que sacase adelante el presupuesto municipal de este año. Ayer Rivadulla respondió mediante un comunicado que su "decisión más inmediata" es permanecer como edil no adscrita pero estaría dispuesta a renunciar al acta con dos condiciones: si se lo pide la asamblea de Marea Veciñal y si es sustituida por otra mujer.

Verónica Rivadulla precisa no obstante que tiene que acordar su renuncia al acta una "asamblea suficientemente representativa", y no las que se convocan últimamente en la que participan "un máximo de doce personas" de las que "cinco son miembros de la coordinadora y tres son ediles", por lo que al final dicha asamblea "no tiene ninguna legitimidad" ni puede presumir de "participación ciudadana" pues ésta "se reduce a cuatro personas, en el mejor de los casos, porque hace meses la asistencia era de unas cuarenta personas. Si ahora ha bajado esta asistencia de vecinos es por, según ella, "el mal ambiente, los insultos, y el interés deliberado en reventar las asambleas por parte de los que ahora dirigen la MVC".

La concejal además quiere que, si se va ella, se mantengan la "proporcionalidad de género", por lo que sería necesario que tras su macha se fuesen también "los candidatos masculinos de la lista" hasta que entre una mujer de la Marea Veciñal.

La edil explica que antes de las elecciones municipales una coordinadora provisional acordó que todos los integrantes de la candidatura de la Marea firmaron un escrito poniendo su acta a disposición de la asamblea. "Solo acatamos el mandato y firmaron ese papel Marta Leira, concejal dimitida de MVC, tres personas y yo. Tanto José Juan Santos como Isidro Taibo se negaron a firmarlo, forzando la convocatoria de otra coordinadora que revocar la decisión", apunta, además de añadir que ahora "sí reconocen la validez de la coordinadora que antes no les valía".

La concejal Rivadulla también rechaza que la llamen tránsfuga cuando ella no ha cambiado de partido mientras que otros como Santos, era secretario de organización del PSOE "al tiempo que participaba en las asambleas de gestación de MVC"; e Isidro Taibo "no renunció a su acta del BNG ni cuando ya estaba haciendo campaña para la MVC".