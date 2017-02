Cambre desiste de contratar la grúa y prevé un servicio conjunto con otros concellos

El Concello de Cambre ha decidido desistir del proceso de contratación del servicio de grúa, que había licitado recientemente. El Gobierno local renuncia a continuar con la tramitación del contrato ante la posibilidad de mancomunar el servicio de retirada de vehículos de vías públicas con otros ayuntamientos del área metropolitana. Además, explica el Ejecutivo municipal, en el pliego de prescripciones técnicas no constaba información para los licitadores sobre el horario efectivo de los trabajadores que realizasen el servicios y que deberían ser subrogados por la nueva adjudicataria, por lo que el alcalde, Óscar García Patiño, entiende que "la mejor opción es sacar un nuevo contrato y que éste sea consorciado con otros municipios cercanos" El Ejecutivo cambrés añade que "no hubo ninguna oferta en el periodo de presentación de las mismas" por lo que su decisión "no perjudica a ninguna empresa interesada".

El alcalde de Cambre asegura que ha mantenido varias conversaciones con los homólogos de municipios anexos, quienes, afirma, "coincidieron en los posibles beneficios de contratar de forma conjunta la retirada de vehículos y el depósito para que diera servicio a todos estos concellos". García Patiño trabaja para conveniar con el resto de municipios interesados un nuevo pliego de condiciones. "Ya he mantenido conversaciones con otros concellos y están de acuerdo en consorciar el servicio de grúa, ya que será un servicio más operativo y más beneficioso económicamente para nuestros vecinos", argumenta el regidor cambrés.

En concreto, el Ejecutivo cambrés prevé licitar el servicio de grúa junto con los ayuntamientos de Culleredo, Sada y Oleiros, aunque este último concello tendría que esperar a que expire el contrato que tiene en vigor, explica el Ayuntamiento cambrés. Con el Concello de Culleredo es con el que las conversaciones se encuentran más avanzadas, señala Cambre, aunque Sada también ha mostrado su disposición. Los tres ayuntamientos coinciden en no tener contratado el servicio de retirada de vehículos de las vías públicas. En el caso de Oleiros, el Ejecutivo municipal ha mostrado su interés en sumarse al contrato conjunto, pero deberá esperar a que venza su contrato actual, en 2018. Cambre prevé, por tanto, poner en marcha el servicio consorciado antes, este año, y que Oleiros se incorpore más tarde, en cuanto finalice su contrato.

El Gobierno cambrés defiende que la proximidad de los ayuntamientos que pretenden contratar el servicio de forma conjunta permitiría que resultase "más económico para cada uno de ellos". Asegura, además, que "contaría con mayores prestaciones dado que la carga de trabajo sería superior". El alcalde cambrés aclara que "el servicio no sufrirá ninguna alteración hasta que se licite el nuevo contrato".

El Concello de Cambre sacó a concurso el contrato de retirada vehículos de la vía pública y depósito el pasado mes de enero, después de que este servicio se prestase en precario desde hacía un año y medio. Tras no recibirse ofertas y conversar con otros municipios, se tomó la decisión de contratarlo de modo conjunto, iniciativa que se ha planteado en diversas ocasiones en el seno del Consorcio As Mariñas, aunque nunca llegó a concretarse.