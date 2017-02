El Gobierno gallego ordena desplazar los 'campings' de San Pedro y Cirro por vulnerar los usos en zona protegida

La Xunta reclama también una serie de cambios en el plan general para adaptarse al Plan de Ordenación do Litoral. Entre ellas, incluir acciones para desplazar los campings existentes en el área de protección costera de San Pedro y Cirro por incumplir la normativa. La Consellería de Medio Ambiente incide en el "fuerte impacto paisajístico" de estos campamentos que, dice, realizan "un uso prohibido en este área". La Dirección Xeral do Territorio demanda también que se reformulen los desarrollos en núcleo rural previstos en Veigue o Carnoedo en áreas de mejora ambiental o paisajística. Advierte también que los sectores R1-As Brañas, R2-Agra de Samoedo y T1-Pé do Muíño incluyen terrenos afectados por corredores y que debe incluirse en las fichas que serán incorporados como espacios libres y zonas verdes de los respectivos ámbitos.

En su informe, la Xunta incide también que el PXOM debe incluir la obligación de solicitar informe a Augas de Galicia de cara a evaluar la viabilidad de la ordenación propuesta y que se deberán incluir en los desarrollos los estudios hidrológicos e hidráulicos en los que se delimiten las zonas de dominio público hidráulico y la delimitación de zonas inundables para los períodos de retorno de 100 y 500 años