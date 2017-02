La Xunta rechaza el plan general de Sada y urge a reducir la expansión en núcleo rural

El Concello confía en subsanar las deficiencias y elevar otra vez a pleno el PXOM este semestre

La Xunta ha emitido un informe en el que rechaza aprobar de forma definitiva el plan general de Sada a la vista de las deficiencias que, alega, contiene el documento urbanístico. La Consellería de Territorio ha optado por emitir una orden de no aprobación, una opción que ofrece más garantías que la de aprobación condicionada a ciertos cambios, a la que sí recurrió en otros ayuntamientos, entre ellos A Coruña durante el pasado mandato.

En un exhaustivo informe de 12 páginas, la Consellería de Territorio hace hincapié en el crecimiento injustificado en núcleo rural y ordena recortar los desarrollos previstos, especialmente en Veigue y Carnoedo. El departamento autonómico que dirige Beatriz Mato obliga al Concello a realizar también otras modificaciones, aunque de menor calado que las de núcleo rural.

La Dirección Xeral de Ordenación do Territorio advierte de que el PXOM "delimita como suelo de núcleo rural terrenos actualmente rústicos, de considerable superficie y con escasa o ninguna edificación" y hace alusión a los terrenos vacantes a lo largo de la carretera en Agra (Carnoedo), en Pé de Muíño (Meirás) y un área de Soñeiro.

La Xunta sostiene además en su informe que la capacidad de acogida de diversos núcleos "no justifica la delimitación de parte de los ámbitos de suelo de núcleo rural común ocupando terrenos vacantes de edificaciones" (como en Campo de Sar Novo, en Soñeiro, o Fonte, en Veigue). Advierte también que la delimitación de diversos ámbitos "no parece congruente con la estructura y morfología de los asentamientos tradicionales al establecer una forzada continuidad entre asentamientos tradicionales y mismo entre estos y el suelo urbano", lo que incumpliría lo estipulado en las Directrices de Ordenación do Territorio. Cita textualmente los casos de Ameixeiral Novo (Mondego), O Castro Novo Norte-Samoedo Oeste, Beioi (Sada), Mandín Novo, As Valías-Mandín-Vilabranca (Soñeiro), Cirro Novo-Soutillo Novo, O Quintán, Fonte (Veigue). La Xunta considera que también incumplen las DOT las delimitaciones de Taibo-A Xesteira u Osedo Vilanova, que "se extienden artificiosamente para abarcar edificaciones aisladas" o "naves, tipología prohibida en núcleo rural".

Territorio ordena reformular los crecimientos previstos dentro el área de mejora ambiental y paisajística "incoherentes" con el Plan do Litoral y que abarcan grandes áreas ahora vacantes de edificaciones. Apela en concreto a los desarrollos previstos en Veigue a lo largo de las carreteras que unen A Fraga y San Pedro y Soutillo y Cirro y en Carnoedo a lo largo de las vías entre Chan de Aldea y Agra; A Pereira y Campo das Mantas, Chan de Aldea y Campo da Cruz y a eliminar las áreas de actuación previstas entre Chan de Aldea y Seixo.

El Gobierno local sostuvo ayer que el plan general "será subsanado de inmediato" y atribuyó las deficiencias detectadas por la Xunta en las delimitaciones en suelo de núcleo rural "al resultado de la estimación por parte del gobierno del PP después del período de exposición pública, en 2013. "La respuesta afirmativa a casi todas las alegaciones implicó un crecimiento injustificado de los núcleos rurales, que ahora la Xunta censura exhaustivamente", incidía ayer el concejal de Urbanismo, Francisco Montouto. El exalcalde, el popular Ernesto Anido, negó ayer las acusaciones e incidió que el plan general fue aprobado provisionalmente por el Ejecutivo y PDSP.

Las irregularidades en suelo de núcleo rural ocupan gran parte de las reconvenciones autonómicas, pero no son los únicos reproches al plan general. La Consellería de Territorio hace también reconvenciones a las previsiones en suelo urbano, urbanizable o rústico. Entre otras, advierte que no puede incorporarse directamente la ordenación del área de planeamiento subsistente Párroco Villanueva (UE-8) remitiendo a la establecida en las normas subsidiarias de 1997, dado que este instrumento será sustituido por el plan general.

La Xunta cuestiona también la redelimitación del suelo urbanizable industrial porque no se adapta al plan sectorial de ordenación de áreas empresariales. El Concello optó por reducir el ámbito para facilitar su desarrollo y la Xunta admite que el cambio "puede entenderse justificado" pero que "exige de instar la modificación del plan sectorial".

El Ejecutivo municipal espera corregir las deficiencias y llevar de nuevo el PGOM a pleno para su aprobación provisional antes del primer semestre del año.