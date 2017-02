Intervención advierte a Oleiros de que no puede subir salarios un 1%

De los 27,2 millones de euros del presupuesto de 2017 que el Concello quiere aprobar el próximo día 9, un total de 9,1 millones se destinan a gastos de personal, lo que supone un incremento del 1,28% respecto a 2016. Según la memoria presupuestaria, esta subida se debe al reconocimiento de trienios al personal laboral interino y temporal, la creación de un nuevo puesto de auxiliar del Grupo Municipal de Emergencias, y el personal de refuerzo en verano, pero sobre todo a la subida del 1% de la masa salarial de los trabajadores, incluido alcalde y concejales del Grupo de Gobierno.

Ante esta subida salarial después de una congelación desde el inicio de la crisis en 2009, el área de Intervención del Ayuntamiento de Oleiros ha alertado en su informe sobre el presupuesto que se quiere aprobar, de que este incremento retributivo no puede hacerse "al no estar aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017".

Este funcionario fiscalizador destaca que deben aprobarse en Oleiros unos salarios "sin incremento retributivo alguno" y en cuanto se apruebe y entre en vigor la Ley de Presupuestos de este año, ya "deberán aplicarse las retribuciones" establecidas en dicha ley.

Este incremento supone que el alcalde y sus concejales con dedicación exclusiva y parcial pasen de sumar un gasto de 360.000 a 363.600 euros anuales. El regidor, por ejemplo, pasaría de 54.000 a 54.540 euros. Las tenientes de alcalde que perciben 40.000 euros suben a 40.400 y los de que ganan 30.000 ganarán 30.300. De igual modo, los ediles que tenían 25.000 euros de sueldo pasarían a percibir 25.250; el que cobra 20.000 euros sumaría 200 euros más al año; y los que tienen 18.000 euros asignados pasarían a 18.180 euros. El documento del presupuesto incluye los salarios antiguos, sin la subida, en el cuadro de personal con sus retribuciones, pero en el apartado de las bases de ejecución ya figura correctamente, con la subida del 1%.

Intervención también alerta de que el Concello está "ligeramente por encima del límite legalmente establecido" en cuanto al complemento específico que paga, porque dicho límite legal es del 75% y Oleiros ha aplicado para este presupuesto un 81,41%. También critica, como cada año, que en el concepto de retribuciones complementarias figuren consignadas de forma individual diversas cantidades en concepto de productividad, lo que es "contrario" a un real decreto.

Este funcionario destaca que es "fundamental" aplicar medidas de control de eficiencia y eficacia del gasto, mejorar la gestión de los ingresos públicos y abordar planes de autofinanciación de los servicios que no siendo básicos, siguen siendo deficitarios". Respecto al capítulo de inversión el interventor subraya que no se detalla la financiación de cada proyecto como exige la legislación, así que no se puede hacer un "seguimiento y control de los gastos". También recuerda que este plan se lleva a pleno incumpliendo el plazo legal.