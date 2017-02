Colegios a prueba de sustos

Para que los sustos en las aulas no pasen de ahí y tener conocimientos para contribuir a un final feliz, como el vivido hace una semana en la Facultad de Ciencias de Deportes de Oleiros, donde la comunidad escolar salvó la vida a un niño de tres años que se atragantó con una manzana, personal de los centros docentes de Culleredo aprende medidas básicas de primeros auxilios. Más de 150 trabajadores, entre profesores, auxiliares y trabajadores y voluntarios de los comedores escolares, se han apuntado a una formación voluntaria organizada por el Concello que imparten en los centros efectivos de Protección Civil.

"Para quien no sabe o no está entrenado, se recomienda no hacer el boca a boca y realizar solo el masaje cardíaco: con los brazos extendidos y al ritmo de la Macarena", explicaba divertida la miembro de Protección Civil que ayer impartió la formación en el colegio de Tarrío junto a un compañero. "Para los adultos se hace con las dos manos, para los niños con una y para bebés, con dos dedos", detallaba la profesional en el curso, realizado en la biblioteca del centro y al que asistieron ocho madres que colaboran en el servicio de comedor de ese centro docente.

"Lo primero si vemos a alguien tendido en el suelo es acercarse de cara para que la persona nos vea, ponerle la mano en la frente para evitar movimientos bruscos y hablarle para comprobar si está consciente o no y en qué grado, porque puede estar obnubilada o haber recibido un golpe en la cabeza. Debemos gritar para pedir ayuda y comprobar las vías aéreas para ver si hay algo que obstruye la respiración, como un chicle o comida atragantada", precisaba la efectivo de emergencias. "Hay que acercar la mejilla a la boca para comprobar si respira. Si es así, poner a la persona en posición lateral de seguridad y, si no, después de llamar a la ambulancia, realizar el masaje hasta que recupere, que venga la ambulancia o que no podáis más, que es muy probable por el esfuerzo que requiere", seguía. "El otro día una profesora no tenía fuerza suficiente ni aún con las dos manos y sin embargo a otro le sobraba fuerza con una sola mano", apuntó.

Las sesiones de formación en primeros auxilios tienen una duración de alrededor de una hora y consisten en una base teórica y bastante contenido práctico. Se imparten a grupos de unas siete u ocho personas y constan de nociones básicas sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) básica, actuación en caso de atragantamientos y una introducción al uso de desfibriladores. Se realizarán, además de en el colegio de Tarrío, en el Sofía Casanova, en el Isaac Díaz Pardo, en el Ría do Burgo, en instituto el Rego de Trabe y en el Centro Rural Agrupado (CRA).