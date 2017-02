Las motos de Pequecho, en 'boxes'

El legado de Pequecho revive. El Moto Club de Culleredo ha restaurado una de las motos de José Ramallo y pretende recuperar otras tres, además de la que ya se restauró hace años y que desde 2008 se muestra el público en el Ayuntamiento como homenaje al popular motorista cullerdense. En esta línea, el club trabaja con el Concello para crear una exposición permanente con las motos y otros objetos de Pequecho, impulsor de la subida en moto a Culleredo y fundador del Moto Club.

"Las motos que tenía Pequecho son unas joyas. Ahora recuperamos una Bultaco 250, una moto de carreras que tiene una preparación con unos extras que para su época eran una pasada", explica el presidente del Moto Club, Bernardo Pampín. La recuperación de esta pieza ha consistido en dejarla apta para exponer, pero no se ha puesto a punto la maquinaria como para que pueda andar, aunque es el objetivo del club, para el cual prevé contar con ayuda del Ayuntamiento. "Se pueden recuperar y hacer que vuelvan a andar, pero es difícil y se necesita dinero. El Concello va a ayudar, no sabemos aún de qué forma pero contamos con eso", explica el presidente del club, y detalla que la restauración de cada ejemplar cuesta alrededor de 2.000 euros, "algo menos o algo más en función de si se arregla también el motor o no".

Los encargados de los trabajos de recuperación de las motos, que "llevaban 20 años abandonadas", son miembros del club. "Vamos poco a poco", asegura Pampín, quien no se marca plazos para tenerlas reparadas y apunta que los tiempos dependerán en buena medida de las ayudas que reciban.

En cuanto a la exposición permanente, Pampín celebra que Pequecho "va a tener su rincón" en el concello cullerdense. Todavía se estudia dónde ubicar las cinco motos que se pretenden recuperar en total. En principio, la Bultaco recién recuperada se situará junto a la Derbi Ran que ya se exhibe en la planta baja de la Casa del Concello, explica el presidente.

El Concello confirma que el concejal de Deportes, Miguel Suárez, dialoga con el club para proyectar la exposición permanente y buscar las vías de ayuda para la recuperación de las motos. El Ayuntamiento defiende la iniciativa de homenajear a "un deportista emblemático de Culleredo".