Una juez da la razón a una empleada por el cambio de horario en la biblioteca de Sada

El Juzgado de lo Social número 5 ha dado la razón a la auxiliar de biblioteca que interpuso una denuncia contra el Ayuntamiento de Sada y declara "injustificada" la modificación de sus condiciones de su trabajo y ordena al Gobierno local que reponga a esta empleada a su anterior horario. El fallo no es firme.

La demandante presta servicio como personal laboral para el Ayuntamiento de Sada desde el 15 de enero de 2007 con la categoría de auxiliar de biblioteca. El 7 de noviembre de 2016, el Concello comunicó a las trabajadoras el cambio de horario. La recurrente denunció en los juzgados una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, alegando que antes prestaba servicios una tarde o dos en semanas alternas y con la aprobación del nuevo horario pasaría prestarlos todas las tardes. Esta auxiliar de biblioteca denunció que se había impuesto la modificación incumpliendo los requisitos que establece el estatuto de trabajadores al no fijar la fecha de efecto de la notificación y el preaviso y no justificar convenientemente la medida.

El Concello alegó a la convocatoria previa de una mesa de negociación que supliría las posibles deficiencias de la notificación. El Ejecutivo destacó que la medida era consecuencia de la integración de la biblioteca municipal en la red de bibliotecas públicas de Galicia y para garantizar los derechos de vacaciones y descansos de los trabajadores y la continuidad del servicio al mismo tiempo".

La juez considera que no existen razones reales que avalen las causas esgrimidas para cambiar el horario de la auxiliar de biblioteca dado que no consta que se haya producido la integración en la red de bibliotecas a fecha de noviembre de 2016 ni el Concello ha aportado pruebas de que el servicio no estuviese atendido correctamente o que el cambio o que refrenden las causas relativas a los descansos y vacaciones. Por todos estos motivos, la juez considera injustificado el cambio y ordena que reponga a la empleada a sus anteriores condiciones de trabajo.