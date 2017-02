El PP rechaza en el Parlamento financiar la canalización del río Maior de Sada

El PP tumbó ayer en el Parlamento gallego la enmienda de En Marea a los presupuestos autonómicos que proponía destinar fondos a canalizar el río Maior en Sada. La enmienda solicitaba que se consignaran 450.000 euros para subvencionar el proyecto y las obras destinados evitar nuevos episodios de inundaciones como las vividas en marzo del año pasado, a los que el Gobierno local preveía aportar también financiación. Con 39 votos en contra y 32 a favor, la iniciativa salió rechazada. El alcalde de Sada, Benito Portela, avanza que consignará en el presupuesto municipal para este año fondos suficientes para afrontar las mejoras sin ayuda de otras administraciones, aunque no descarta un convenio con la Xunta.

"Vamos a hacer nosotros lo que tendría que hacer la Xunta. No descarto lograr acuerdos, pero no podemos aplazar más la solución", señaló ayer el alcalde sadense, decepcionado porque esperaba "una mayor sensibilidad del PP con este problema". Portela prevé presupuestar unos 600.000 euros para las obras y apunta que estudiará insistir en la posibilidad de cofinanciar los trabajos e incluso solicitar que Augas de Galicia elabore el proyecto. "Aunque lo financie el Concello, ya que dicen que nuestra solución, la que propuso la Universidad, tiene mucho impacto ambiental, que haga Augas, que es su competencia y son los expertos", señaló el regidor sadenses. El Concello encargará esta semana estudios previos.

El portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, sostuvo que "en Sada no hay un proyecto que financiar" sino solo "unos informes" para justificar su rechazo a la enmienda. El parlamentario de En Marea Antón Sánchez criticó que el PP "ni estudió" la enmienda, trasladada "por todos los grupos municipales" de Sada -el PP sadense votó a favor de una moción para reclamar la obra-, lamentó la "falta de respeto" a los vecinos, que "tienen el mismo derecho a pesar de no estar gobernados por el PP" en el Ayuntamiento. Sánchez achacó a los anteriores gobiernos locales del PP la responsabilidad de los problemas que buscan solucionar las obras demandadas y reprochó al Gobierno gallego que no haya hecho el proyecto para los trabajos.