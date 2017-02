Oleiros elaborará un inventario de las instalaciones eléctricas para exigir mejoras

El Concello de Oleiros encargará un inventario de las instalaciones de suministro eléctrico del municipio y exigirá a la Xunta que reclame a Gas Natural Fenosa la mejora de las redes. El alcalde, Ángel García Seoane, insta además a los vecinos a presentar denuncias individuales por las consecuencias de los cortes de luz sufridos en los últimos días, que achaca a la falta de mantenimiento en las redes por parte de la empresa eléctrica.

"La mitad de lo que pasó estos días es porque no mantienen las redes, un servicio por el que nos cobran a todos. Hay cables viejos que chocan uno contra otro y se va la luz. No hay infraestructuras y cobran como si las hubiera", denunció el alcalde en una intervención ayer en Radio Coruña. El regidor afirma que presentará el inventario con un análisis de "qué redes están obsoletas" a la Xunta para que reclame mejoras a Fenosa y advierte de que recurrirá a los tribunales si no se atienden sus reclamaciones. García Seoane denuncia, por ejemplo, que "hay unos postes carcomidos frente al colegio Valle Inclán que se denunciaron hace ocho años y siguen allí".

En cuanto a los cortes de luz que se produjeron en la zona Mera en días anteriores al temporal, el alcalde asegura que estudiará las causas. Desconfía del argumento de Fenosa de que el origen de los problemas en el suministro fuera nueve enganches ilegales a la red, como defendió la compañía eléctrica. "Es un escándalo", sentencia el regidor.