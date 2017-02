Un juzgado investiga más de 40 expedientes urbanísticos y de multas en Culleredo

El Juzgado de Instrucción número 4 de A Coruña investiga más de 40 expedientes del Concello de Culleredo por presuntas infracciones en materia urbanística y medioambiental y por supuestas irregularidades en la tramitación de multas. La Policía Judicial de la Policía Nacional se personó ayer en el Ayuntamiento con una notificación del juzgado para recabar documentación sobre los expedientes, que según el alcalde, Julio Sacristán, denunció "un policía municipal vinculado a Alternativa dos Veciños", formación que niega cualquier relación. Sacristán afirma que la denuncia se interpuso "contra el alcalde por presunto trato de favor". En un comunicado posterior, el Concello asegura que el funcionario municipal denunció "tráfico de influencias".

Los efectivos policiales llegaron al Concello pasadas las 9.15 horas y permanecieron siete horas en su interior mientras funcionarios municipales buscaban y fotocopiaban los expedientes demandados. El alcalde explica la duración de los trabajos porque "en lugar de copia digitalizada, quisieron los originales y en papel, que lleva mucho más tiempo". Los expedientes que buscaba la Policía Judicial son más de una veintena por temas urbanísticos y medioambientales y otros tantos por multas. En concreto, se llevaron copia de documentación sobre 17 presuntas irregularidades de disciplina urbanística, dos de terrazas, una licencia de apertura de un negocio y una autorización de vado. Fuentes próximas a la investigación aseguran que entre los expedientes requeridos al Concello figura uno abierto por presunta actividad relacionada con el depósito y manejo sin licencia de escombros en una parcela en Sésamo, cuestión que denunció el concejal del BNG, Tono Chouciño, y también alertó Alternativa dos Veciños.

El alcalde, que pasadas las 14.00 horas abandonó el Ayuntamiento, regresó a su despacho sobre las 15.00 horas, cuando aseguró que algunos de los expedientes que solicitó la Policía Judicial se remontaban a hacía "seis o siete años" y que en algunos "está la propia Alicia" [Ferreiro, actual portavoz de Alternativa dos Veciños de Culleredo y exconcejal de Administración Local y Cultura del Ejecutivo de Sacristán hasta el fin del pasado mandato]. El Concello detalla en un comunicado de prensa que, entre la documentación que se facilitó a los agentes policiales figuraban "diversos boletines de denuncias de la Policía Local, correspondientes al año 2010, cuando Alicia Ferreiro estaba al frente de la Concejalía".

El Gobierno local señala que "como es normal, proporcionó toda la documentación de los expedientes requeridos por el juzgado y que estaban a trámite alguno de ellos por los servicios técnicos municipales". Sacristán garantizó que está "tranquilo" y que no le preocupa "en absoluto" la solicitud de documentos por parte de la Policía Judicial y niega que existan las irregularidades denunciadas. "Ningún tema me preocupa en absoluto", aseveró el alcalde socialista, en el cargo desde 1983. Aseguró, además, que "algunos de los temas ya se investigaron por un juzgado y quedaron archivados", como un incumplimiento del horario por parte de un negocio hostelero, asunto que, asegura, "hasta el año pasado no era competencia municipal, sino de la Xunta". "Además yo no llevo esos temas, los tengo delegados en los concejales, que para eso están", afirmó el regidor. Sacristán, que se ha visto imputado en otros asuntos judiciales, como un presunto delito medioambiental por un supuesto vertedero ilegal en el monte Costa -denuncia que fue archivada en marzo- o una denuncia por amenazas de un policía local -de la que el regidor fue absuelto en octubre porque la falta había prescrito cuando la acusación la dirigió contra él-, afirmó que la de ayer se trató de la primera ocasión en que la Policía Judicial se persona en el Concello cullerdense para recabar documentos sin previo aviso.

"El oficio forma parte del procedimiento normal de instrucción ante la denuncia presentada", señala el Gobierno Local y asegura que tiene "meridianamente claro que responde a una motivación política". "No es la primera vez que el Gobierno de Culleredo vive este tipo de denuncias. Asevera que la denuncia "no va a conseguir paralizar la vida municipal". "En el mismo día de hoy [por ayer], pese a que se ha tratado de un proceso largo porque el personal municipal tuvo que realizar copias de los expedientes entregados, el Concello siguió funcionando con normalidad", apunta.