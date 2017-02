"Hai oitenta anos do expolio do pazo de Meirás e o roubo segue practicándose hoxe en día"

-Desde cando ten constancia dos problemas para reservar cita para visitar o pazo de Meirás?

-Nós temos constancia de que a liña de teléfono ten as chamadas restrinxidas desde antes do verán, desde o mes de maio, pero nas últimas cinco o seis semanas xa di directamente que a liña non existe.

-E recibiron moitas queixas?

-Temos rexistradas unhas corenta e pico comunicacións de xente que di que chama para reservar cita e que non collen. E a xente chama bastante quentiña. Nós lles aconsellamos que fagan unha reclamación por escrito ante a Dirección Xeral de Patrimonio, pero hai certa reticencia. De todas maneiras, nós recollemos todas as incidencias e damos traslado das mesmas á Patrimonio. O pazo é un Ben de Interese Cultural e a lei establece que ten que estar aberto como mínimo catro días ao mes. Todo esto é tan sinxelo como que os Franco non cumpren a lei de patrimonio.

-Mantiveron algún encontro cos responsables de Patrimonio para tratar o asunto?

-Sí. Puxémonos en contacto con Patrimonio en repetidas ocasións. Xa en 2015 mandei a Xunta a solicitude de xestionar directamente as visitas desde o Concello. E mantivemos outro contacto recentemente con eles. A instancias nosa, a Xunta abriu un expediente hai un ano polas queixas, pero arquivárono porque os Franco alegaron que tiñan os cupos cubertos. Entendemos que a Xunta ten constancia do que ocorre agora, quero pensar que se puxeron en contacto cos propietarios, pero a realidade é que hai oitenta anos de expolio e o roubo segue prácticándose hoxe en día. O pazo e os terreos foron pagados por veciños e empregados públicos e as ampliacións tamén se pagaron a base de roubos e atracos institucionalizados e o que non pode ser que esteamos en 2017 pendentes do que establece a lei de amnistía e permitamos aos Franco comportarse con total impunidade.

-E que propoñen?

-Nós [o BNG] xa conseguimos a declaración de Ben de Interese Cultural e seguiremos loitando porque se cumpra a lei. Para nós a solución pasa porque se impliquen Estado e Xunta para devolver o incautado á veciñanza. E todo esto sen poñer un peso. A solución non pasa pola expropiación, sería dar rango de legalidade a un expolio.

-E a curto prazo?

-Imos volver a pedir a xestión directa das visitas ao pazo. Si non xestionan os que teñen que facelo, farémolo nós. Temos claro que non imos prexudicar ao sector de servizos de Sada, que deixa de ingresar unha cantidade inxente de cartos porque a xente non pode visitar o monumento. O que imos facer xa é pedirlle ás persoas interesadas en ver o pazo que se poñan en contacto con nós, que tomaremos os datos e intentaremos formar grupos e enviar os datos a Patrimonio. Se lle queren chamar xestión paralela, que lle chamen xestión paralela. É a nosa responsabilidade como representantes públicos. A longo plazo, insistir nas reclamacións xa citadas. E repito, o que temos claro é que non se paga un céntimo por algo que foi roubado.