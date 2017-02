Si un euro me diera cada español...

Esta semana se ha producido la acusación del PSOE al ministro de Justicia sobre una supuesta "purga de fiscales" después de que uno iniciase la investigación contra el presidente de la Comunidad de Murcia; y al mismo tiempo se ha conocido la sentencia del caso Nóos que ha generado polémica tras absolver a la Infanta Cristina mientras su marido Iñaki Urdangarin permanecerá fuera de la cárcel a la espera de que se confirme o no su condena a 6 años de cárcel, una noticia que quedó equilibrada el mismo día con la notable condena para los máximos responsables de las tarjetas black. Este contexto ha ayudado al alcalde de Oleiros a protestar por la "desigualdad ante la ley" de los ciudadanos, después de que también esta semana el Tribunal Supremo fallase contra él y le condenase a abonar 30.000 euros a una magistrada por atentar contra su honor al dudar de su imparcialidad.

La confirmación de la condena ha llevado a Ángel García Seoane, como siempre, ha emprender una batalla. La Ejecutiva de su partido, Alternativa dos Veciños, acordó abrir una cuenta bancaria para que todo el que quiera realice una aportación hasta reunir los 30.000 euros de la indemnización ya que la sentencia del Supremo "incomprensiblemente" según el partido, condena al pago a García Seoane y no al alcalde de Oleiros (es decir, que no pagará el Concello). Esta campaña recuerda a la de los ochenta de Lola Flores y su famoso: "Si una peseta me diera cada español...".

Además de organizar esta colecta pública, García Seoane anunció ayer en el pleno de la Diputación que va a iniciar una recogida de firmas para preparar una iniciativa legislativa popular con el fin de "romper las perniciosas inercias corporativas" y lograr que sea un jurado, y no un juez, el que dirima los casos en los que esté implicado otro magistrado. "Así saldría ganando el principio de confianza en la justicia", declaró Seoane, quien agregó además que "así se garantizaría la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley". Su intervención, grabada en vídeo, se colgado en YouTube con la frase: "Xustiza? Para quen?".

La Ejecutiva de Alternativa también decidió convocar una asamblea general que se celebrará el próximo 6 de marzo en As Torres de Santa Cruz para "acordar posibles fórmulas de protesta contra el corporativismo y la desigualdad judicial existente". El Concello también inició ayer una campaña en los paneles informativos electrónicos repartidos por el municipio, mediante la proyección de la imagen de la Infanta Cristina y Urdangarin y debajo la palabra "justicia?".

Seoane ha calificado la resolución del Supremo de "totalmente arbitraria y corporativista". Explicó que la jueza mantuvo una causa abierta contra él en contra del criterio de la Fiscalía y simultáneamente el Concello había abierto un expediente por infracción urbanística contra ella a causa de una obra en su finca en Oleiros. El regidor también se querelló en su día por prevaricación contra la jueza pero el Tribunal Superior de Galicia no admitió a trámite su demanda.