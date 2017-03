Emergencias salva a un cachorro que cayó por un acantilado en As Galeras

A la derecha, el cachorro recién izado en el acantilado de As Galeras por el equipo de Emergencias de Oleiros.

Ni la oscuridad ni el viento amedrentaron a los efectivos del Grupo de Emergencias Municipal de Oleiros que ayer no dudaron en bajar con cuerdas por un acantilado del parque de As Galeras en Bastiagueiro para rescatar a un cachorro. Fue un pescador el primero en ver al animal, blanco con manchas negras, parecido a un setter inglés.

El cachorro debió caer por el acantilado y estaba en una zona de vegetación en las rocas. Pudo estar varias horas allí antes de ser visto por el pescador que intentó rescatarlo pero no pudo ante el peligro de chocar su barca contra las rocas. Avisó a Emergencias debido además a que la marea estaba subiendo y el perro se iba a ahogar. Al lugar acudieron sobre las 19.30 horas dos agentes que montaron un dispositivo con cuerdas y haciendo rápel uno de ellos bajó por el acantilado hasta alcanzarlo e introducirlo en un saco. Gracias a la linterna en el casco pudo verlo en la oscuridad y luego lo subió a tierra, sano y salvo y sin aparente daño.

A la zona acudió Servigal, el servicio de lacería del Consorcio As Mariñas, que comprobará en las instalaciones si el can tiene microchip para localizar a los dueños. No tenía collar.