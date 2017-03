La Xunta rechaza la propuesta de un acuerdo a tres bandas para rehabilitar el Pasatiempo

La Dirección Xeral do Patrimonio rechazó ayer la propuesta del Concello de Betanzos de suscribir un convenio a tres bandas para rehabilitar el Pasatiempo. Al menos de momento. La primera reunión entre Xunta y Ayuntamiento para consensuar las medidas para salvar de la ruina este bien patrimonial se saldó con escasos acuerdos pese a que los expertos advierten de que hay que actuar con urgencia para salvar este bien patrimonial.

La directora xeral de Patrimonio, María del Carmen Martínez, se limitó a trasladar al alcalde, Ramón García, la disposición de su departamento a prestar "apoyo técnico" para facilitar la declaración de Bien de Interés Cultural de este parque enciclopédico (pendiente desde 1981) y para "revisar cómo está orientado el anteproyecto de rehabilitación". Nada más. En un comunicado de prensa, la Consellería de Cultura recalca que la conservación, gestión y mantenimiento de este "espacio singular" le corresponde al propietario, es decir, al Concello de Betanzos. La Xunta no habla en ningún momento de financiación y se negó ayer a aclarar a este diario si se plantea o no ofrecer apoyo económico en un futuro próximo.

La respuesta de la Xunta complica el plan del Concello, que un día antes había arrancado a la Diputación el compromiso de financiar el 45% del coste de los trabajos, valorados en 1,3 millones. El Gobierno provincial supeditó su colaboración a la firma de un convenio a tres bandas con la Xunta, que debería financiar el otro 45% de la rehabilitación. El Concello, que aportaría el 10% restante, confiaba en poder comenzar este año las obras, que siguen sin plazo a pesar de que los expertos han alertado del "riesgo de colapso" de varios elementos de este bien patrimonial.

La postura de la Xunta dejó al Ayuntamiento con el pie cambiado. El Gobierno local emitió ayer un comunicado en el que afirmaba que la directora xeral do Patrimonio cerraba la puerta a colaborar económicamente a corto plazo en la rehabilitación del Pasatiempo, pero que se había comprometido a estudiar "posibilidades de una futura colaboración". La Consellería de Cultura negó ayer que la directora xeral se hubiese pronunciado en esos términos.

El alcalde, Ramón García, se mostró ayer sorprendido con la respuesta de la Xunta a los medios de comunicación. "No contaba con salir de la primera reunión con un compromiso, pero sí confiaba en que estudiasen la propuesta. Me parece una respuesta muy precipitada", sostuvo a consulta de este medio. El regidor cuestiona que sea el Concello el responsable en exclusiva de la conservación del parque, que está incluido en el inventario de patrimonio gallego. Recuerda que la ley establece que "corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre el patrimonio cultural de Galicia" y la "colaboración con la Administración local en la salvaguarda de su conservación, fomento y disfrute". "El Pasatiempo es patrimonio de todos los gallegos", recalcó ayer el mandatario, que recuerda que la Xunta ha colaborado económicamente en la recuperación de innumerables bienes patrimoniales que no eran de su propiedad, como los de la Iglesia o los de distintos ayuntamientos.

La decisión de la Xunta de limitar de momento su colaboración a prestar apoyo técnico deja sin plazos la rehabilitación del parque construido entre finales del siglo XIX y principios del XX por los hermanos García Naveira. El sueño indiano de estos benefactores betanceiros languidece a pesar de las sucesivas campañas vecinales para exigir su rescate. La última ha reunido seis mil firmas.

El Gobierno provincial recalcó ayer que su ofrecimiento de aportar el 45% de los fondos para rehabilitar El Pasatiempo estaba condicionado a que la Xunta aportase una cuantía similar. El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, insiste en que es competencia del Gobierno gallego la salvaguarda del patrimonio.

La incapacidad de las administraciones en remar en el mismo sentido para salvar este bien patrimonial deja otra vez sin plazo unas obras urgentes, que han sido reivindicadas en innumerables ocasiones por todos los partidos políticos.