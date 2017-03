Dous oleirenses traducen ao galego a guía europea de reanimación cardiopulmonar

O manual europeo de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) que se emprega en hospitais e centros de saúde publícase en inglés e tradúcese ao castelán e tamén ao catalán. Marcos López, veciño de Mera, é médico residente no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (Chus) e nunha noite de garda, falando cunha compañeira, preguntouse por que non había tamén esta guía en galego. "Quería poñer o meu gran de area en favor da ciencia en galego, xuntar o compromiso coa lingua coa Medicina", conta García. Aquela idea xurdiu en 2015 e coa axuda dunha amiga veciña tamén de Mera, Rosalía Ferreiro, que como licenciada en Filoloxía Galega lle revisou o documento, fixeron realidade a primeira guía de RCP no idioma do país, que a Fundación Pública Urxencias Sanitarias 061 fixo pública o mes pasado. Adiantáronse así aos vascos, que este luns presentaron a sua primeira guía en euskera.



"Estas guías son moi importantes e había que facer un traballo ben feito, serio, porque son protocolos, indican cómo actuar ante unha urxencia hospitalaria ou extraospitalaria, por exemplo se de repente alguén cae na rúa por unha parada. Indican como facer unha reanimación ante unha emerxencia como un afogamento. Estas guías revísanse cada cinco anos nunha reunión de expertos de varias disciplinas co obxetivo de marcar cómo facer as cousas o mellor posible, e conseguir sempre que o primeiro sexa a seguridade", conta este médico residente.



Marcos e Rosalía fixeron este traballo de traducción do manual da RCP (cen páxinas) de maneira altruista, sen remuneración. Tamén os dous destacan pola súa humildade: non queren levar mérito ningún nen aparecer nos xornais.



"Rosalía revisoume o documento, logo contactamos co 061 para que comprobase se estaba correcto e logo pasou a Política Lingüística da Xunta que fixo algunha correción. Despois co 061 xa nos axudou para a maquetación e demais. Polo dagora a guía pódese descargar dunha web e nunhas semanas enviarémola en PDF por email a todo o persoal do Sergas. Son guías sinxelas, de linguaxe doado de entender tamén para xente que non é médico gracias aos debuxos e algoritmos", engade.



"Para min é unha honra poñer o noso gran de area para seguir prestixiando a lingua galega, sobre todo nun ámbito no que ten pouca presenza, como é o da ciencia. As institucións deberían promover estas iniciativas de ciencia en galego, que non tivesen que ser os particulares", conta Rosalía Ferreiro.



Na web http://061.sergas.es/Paxinas/Portada.aspx, no apartado de publicacións, pódese consultar esta guía de recomendacións internacionais de RCP en galego.