"Hubo un interés en echar tierra encima de la parte antigua del Pasatiempo"

- Su blog fue el primero en informar del desplome del mural. ¿Por qué cree que se ha llegado de nuevo a este punto?



-Por la forma de trabajar que tienen los organismos públicos en España. Todos es cortoplacismo y mirar a las siguientes elecciones. ¿A qué ha llevado esto? A dejarse ir. Como el nombre del parque, se dejó pasar el tiempo, se dejó que todo fuese yéndose al garete. Yo lo atribuyo a la desidia política y a la falta de civismo.



- Se ha mostrado muy crítico con la rehabilitación de los 90.



-Para mí fue un auténtico desastre, un ejemplo de cómo no se debe intervenir en el patrimonio. Personas vinculadas al mundo de la rehabilitación me han comentado que en la universidad explican el caso del Pasatiempo como un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Basta ver las fotos del antes y después. Hay piezas que se han cambiado totalmente, han colocado muchas plantas y árboles cerca de muros, algo que nunca debe hacerse. Y lo que riza el rizo es que hay muchos elementos ocultos detrás de las plantas, elementos que nadie conoce. Por no hablar de la polémica que hubo con las escuelas taller que fue denunciada incluso por el Inem.



- Llama la atención la tardanza en declarar BIC el parque. ¿A que achaca la demora?



-Que en 36 años no se haya hecho nada me lleva a pensar en intereses urbanísticos. Todos recordamos las estructuras a medio montar alrededor del Pasatiempo, cómo echaron tierra encima de los restos y demolieron lo que quedaba de algunos o construyeron campos de fútbol encima. Hubo un interés en echar tierra encima de la parte antigua del parque y edificar alrededor. Los planes urbanísticos son claros. La propuesta del Ayuntamiento e n 2015 era hacer en esa zona viviendas, centros comerciales, y no proteger el entorno.



-Se habla mucho de la rehabilitación, del cuándo , pero no del cómo . ¿Cómo cree que se debe acometerse?



-Hay que ser pragmático. Lo utópico seria ejecutar un proyecto muy bueno y acabar de una vez por todas con los males del Pasatiempo, pero la situación es la que es. En época de vacas gordas el Ayuntamiento no hizo nada y ahora dice que no hay dinero. Si la Xunta no colabora y la Diputación se baja del carro a la primera de cambio habrá que ser realistas. El año pasado Xunta y Concello arreglaron la fuente de las cuatro estaciones y está previsto que actúen este año en otra zona. Creo que tal y como están las cosas es cómo debe de actuarse: pequeños acuerdos y actuar poco a poco en las zonas con más riesgo.



- ¿Es partidario de reconstruir o conservar lo que queda?



-Habrá que ver hasta dónde se puede llegar con el dinero que hay. Yo creo que lo mejor sería es que hubiese mucho dinero y se hiciese una rehabilitación completa, pero si no hay medios, habrá que hacer guerra de guerrillas, poco a poco y por dónde más pida el parque que intervengamos



-¿Cree que es preciso aplicar la ordenanza y cobrar una tasa por visitar el parque?



-El patrimonio es muy caro, el mantenimiento del Pasatiempo cuesta mucho dinero. Cobrar una entrada contribuiría a dar ingresos al Ayuntamiento para la rehabilitación y a que la gente valorase más el parque. Siempre valoras más y haces un mejor uso cuando pagas.