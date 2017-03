Alternativa, tras casi 30 años, cambia la cena anual en Pastoriza por una romería en Nós

Una de las citas ineludibles de Alternativa dos Veciños prácticamente desde su constitución hace más de tres décadas, la cena en el Pastoriza en Arteixo, dejará de celebrarse. El alcalde, Ángel García Seoane, apuntó en la asamblea del partido de la pasada semana que este evento será sustituido por una romería en verano en la finca Tenreiro de Nós.



La tradicional cena de Alternativa se celebró en los primeros años en lugares del municipio de Oleiros, como el hotel Portocobo, pero el incremento de participantes, con una media de entre 800 y 900 personas, obligó a buscar un local de mayor capacidad y como no existe en el concello, se optó por el restaurante arteixán. En él se ha celebrado todos estos años este evento, a finales de noviembre o principios de diciembre. Era una embajada de Oleiros en Arteixo durante unas horas.



García Seoane anunció en esta asamblea que se ha optado por realizar una "fiesta al aire libre" en la finca Tenreiro, que es municipal y que está ahora a punto de finalizar su segunda escuela-obradoiro para restaurarla. Esta fiesta de Alternativa dos Veciños sería en julio, previsiblemente el día 8, uno de los pocos días en que no se celebra otro festejo en el municipio.



El cambio de ubicación y de filosofía de este encuentro de dirigentes y simpatizantes de Alternativa se debe, según explicó Seoane, a que muchos participantes se han quejado de las dificultades de realizar este desplazamiento, por la distancia desde Oleiros hasta Arteixo y porque la cena, tras el baile, terminaba de madrugada.



Este encuentro de Alternativa se organizará por zonas o por parroquias y cada grupo podrá llevar su comida o prepararla en la propia Finca Tenreiro, donde se habilitarán parrillas para churrasco, entre otros. El acto sería así semejante al de la romería de inauguración del parque de la finca Tenreiro en septiembre de 2014, todo un éxito. En ese evento los participantes se organizaron por parroquias a la hora de montar las mesas, alrededor de la antigua mansión, del estanque y de los jardines.



En aquella romería los participantes llevaron comida de su casa y también prepararon en la propia finca el churrasco y el pulpo. Acudieron muchos integrantes de grupos folclóricos que tras la comida organizaron foliadas.



La cena anual de Alternativa se celebraba hasta ahora sobre el mes de diciembre para aprovechar y festejar las fiestas navideñas a los vecinos, además de realizar una confraternización. Ahora se cambiará por una cita más lúdica y más tradicional.



En estas citas del partido el alcalde siempre hace un balance del año y anuncia proyectos para el próximo ejercicio. Es una de las pocas ocasiones en las que se le ve con traje y corbata, aunque en la romería ya no le hará falta.