Betanzos se queda sin ORA

Aparcar en la zona azul del centro de Betanzos será gratuito. Al menos de momento. La regulación del estacionamiento ha quedado en suspenso tras alcanzar un acuerdo el Concello y la concesionaria de la ORA, Setex Aparki, para no prorrogar tácitamente el servicio, según explicaron ayer desde el Gobierno local.



La concesión fue adjudicada en 2001 y tras varios años de reclamaciones, cuestionadas prórrogas tácitas y más de una anomalía contable, el servicio de rotación de vehículos ha quedado en suspenso a expensas de la redacción o no de un nuevo pliego.



El Gobierno local ha convocado el lunes una junta de portavoces para trasladar a los grupos de la Corporación los pertinentes informes y debatir el futuro del estacionamiento regulado en Betanzos. La gestión directa se pondrá sobre la mesa, aunque el Ejecutivo municipal ya ha dejado clara su reticencia a asumir directamente la prestación alegando falta de medios y personal para gestionar la ORA y la grúa.



BNG, Betanzos Novo y Betanzos en Común se han mostrado partidarios de estudiar la posibilidad de gestionar directamente este servicio. El Bloque ha sido la formación que con más insistencia ha defendido la puesta en marcha de un sistema de rotación gratuito sin empresa interpuesta tras denunciar durante años las irregularidades en la gestión de la ORA.



La suspensión del servicio llega cinco meses después de que el Gobierno local anunciase la rescisión del contrato por los incumplimientos de la concesionaria, a la que se le había prorrogado un año más el servicio con la condición de que pondrá en marcha varias mejoras.



El fin de la ORA obliga a hacer balance y analizar si ha resultado ser o no un sistema eficaz para regular el aparcamiento. Según los últimos datos facilitados por el Consistorio, el déficit del servicio ronda los 100.000 euros.



Durante los últimos años, informes de Tesorería, Intervención y Secretaría municipal han advertido de diversas irregularidades en el servicio. Una de las primeras en trascender fue que entre 2007 y 2012 la concesionaria no presentó las liquidaciones. Según explicó el Ejecutivo, reclamó las cuentas en varias ocasiones, pero la empresa no las presentó completas hasta 2014. Esta anomalía fue sobre la mesa Intervención "había puesto reiteradamente en conocimiento de la Corporación el incumplimiento en orden a las liquidaciones".



Tesorería emitió en 2015 un informe en el que cifraba en 104.409 euros el déficit entre 2001 y 2013 (77.588 euros por la ORA y 26.821 euros por la retirada de vehículos). La funcionaria desgranó además en su informe varias irregularidades, entre ellas, la ausencia de recaudación en varias de las máquinas expendedoras de tíquets por largos períodos de tiempo. Un año después, el nuevo secretario municipal reprobaba la "falta de un mínimo control" sobre la ORA.



Las sucesivas prórrogas tácitas desde 2006 - año en que finalizaba el contrato- fue objeto también de polémica. BNG y Betanzos Novo calificaron de "fraudulentas" las moratorias al entender que contravenían la ley de contratos del sector público.