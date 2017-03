Arteixo prevé retomar la rehabilitación del molino de O Rañal y su entorno este año

El Concello de Arteixo prevé retomar la rehabilitación del molino de O Rañal y de todo su entorno este año. El Gobierno local señala que presentará una propuesta a la Xunta para poner en marcha un taller de empleo con el que rehabilitar el edificio, el puente de piedra que cruza el río Bolaños y crear una zona verde en las proximidades. El Concello anuncia que retomará el proyecto que elaboró en 2012, pero que no ejecutó debido a que el molino no era de su propiedad en ese momento. Ahora ya es de su titularidad.



Esta vieja estructura se encuentra situada detrás de la estación de bombeo que hay al lado de la fábrica de Arteixo Química. El molino se encuentra muy deteriorado tras más de 40 años abandonado y sin que se le haya aplicado ningún mantenimiento. El proyecto del Concello propone actuar en una zona de 2.800 metros cuadrados del entorno. En el caso del molino y del puente se pretende la consolidación de las paredes. También se construirá un nuevo viaducto en paso peatonal paralelo al pequeño puente de piedra.



Una de las actuaciones previstas es la construcción de un camino pavimentado de trazado "sinuoso" y de un jardín con una superficie de 367 metros cuadrados. "En ella se plantarán árboles, arbustos y césped", recoge la propuesta municipal. Otra actuación que incluye el proyecto para rehabilitar la zona es la creación de una zona de recreo de unos 590 metros cuadrados. El plazo de ejecución previsto para todas las obras es de seis meses y su coste es de 150.000 euros.



Esta no es la primera vez que el actual Gobierno local aborda la rehabilitación de este molino. En 2012 anunció tras un ruego de la edil Silvia Seixas aseguró que repararía la estructura. Meses después de aquel anuncio el Ejecutivo municipal alegó que no realizó las obras por un problema con el inventario de terrenos, ya que entonces el titular del molino era la Diputación de A Coruña. Ahora ya es propiedad del Concello después de que el organismo provincial cediese su titularidad a Arteixo con el traspaso de todo el polígono de Sabón.



Este molino que lleva inactivo más de cuarenta años se encuentra detrás de la estación de bombeo de O Rañal, junto a un camino vecinal que limita con la fábrica de Arteixo Química. La estructura se encuentra muy deteriorada. Un árbol se ha caído y está apoyado en la maltrecha pared. En los alrededores también hay basura acumulada.



Este edificio de O Rañal está incluido en el Catastro de Ensenada de 1752, un pormenorizado registro de habitantes, propiedades, edificios, ganadería, oficios y otra serie de bienes que ordenó realizar el rey Fernando IV en los quince mil lugares con los que contaba la Corona de Castilla con el objetivo de establecer un único impuesto, un cobro que no se llevó a cabo debido al fuerte rechazo de la nobleza.