Brexo-Lema, capital del tute

La Sociedad Cultural de Brexo-Lema en Cambre solo tiene cuarenta socios pero organiza cada año, y con éste van 35, el Campeonato de Tute con mayor participación, animación y arraigo de toda la comarca. "Mientras otras entidades no encuentran parejas para hacer una competición a nosotros ya no nos coge la gente en el centro", explica el presidente de la Sociedad Cultural de Brexo-Lema, Lino López.



El pasado viernes por la noche, y tras cuatro meses de partidas y muchas cuarenta cantadas, se celebró la final del campeonato con veinte parejas y los vencedores fueron Chedas y Salario. Luis Sanjurjo y Manuel Sanjurjo, que fueron los vencedores en la edición de 2015, quedaron segundos en esta ocasión.



Al igual que en los últimos años, el exalcalde cambrés Antonio Varela Saavedra también participó en el campeonato. Sus sucesores, Óscar García Patiño y antes Manuel Rivas, han acudido pero a entregar los trofeos.



La sociedad cultural organiza este campeonato, que incluye una cena de altura (en esta ocasión, bacalao con patatas panadera) pero también, desde hace seis años, también un Maratón de Tute también con un abarrote de participantes y que incluye unos premios muy jugosos, desde televisores hasta jamones y botellas de vino. Este maratón se celebrará ya el próximo 8 de abril. El año pasado este maratón remató a las dos y media de la madrugada, con emoción hasta el último momento.



"Alguno de los fundadores del campeonato aún están, como Luis y José Manuel Chas. Esto es algo histórico. Hace tres o cuatro años participaron también mujeres. La mía fue una vez también. Este año se quería apuntar una pero no encontró pareja. Nos gustaría que participasen", subrayó Lino López.



La sociedad solo integra a cuarenta socios pero los que acuden a los actos que organizan son muchísimos más. Son eventos abiertos a todos y que logran reunir a muchísima gente, manteniendo esta parroquia en el valle de Lema y junto al río Brexa, muy animada.



"El centro cultural tiene al lado la asociación de vecinos y el club de fútbol, y hay días que se juntan aquí tantos coches que esto parece el estadio de Riazor, no se cabe. Pero también organizamos magostos, entroidos, comidas... Y en el centro tenemos un bar con precios muy económicos, que también atrae a la gente. Hacemos que la gente se relacione y se mantenga viva la sociedad", subraya el presidente de esta entidad ubicada en una parroquia de Cambre, Brexo-Lema, que no llega a los mil habitantes.