Alcaldes de la comarca, entre la prudencia y la decepción al valorar los presupuestos

Los Presupuestos Generales del Estado traen muy poco dinero para la comarca coruñesa. A excepción de Oleiros, para el que se consignan 12,2 millones, el resto de inversiones previstas son para realizar estudios de obras o son repeticiones de consignaciones que no se ejecutaron otros años, lo que genera desconfianza entre los regidores de la comarca. Los alcaldes, a la hora de valorar lo que supone el presupuesto para el área metropolitana, oscilan entre la confianza y la crítica abierta.

►Oleiros. El alcalde, Ángel García Seoane, considera que no puede decir que está satisfecho con los 12,2 millones consignados para la obra de Sol y Mar porque, experimentado en promesas, ésta la creerá "cuando vea las palas allí". Entonces se sentirá satisfecho. "En 2017 no habrá obra ninguna, se hará la licitación solo, y la obra lleva dos años hacerla. Satisfacción habrá cuando veamos esta actuación hecha, que no solo es buena para Oleiros, sino para toda la comarca". García Seoane recordó cómo la exministra de Fomento Ana Pastor prometió hace dos años que iba a realizar la ampliación del puente de A Pasaxe, llegaron a poner andamios y hacer pruebas, y aún no hay nada. Lamentó además la escasa financiación para la ría de O Burgo y también que "se le haya dado la espalda a Sada", en temas tan importantes como las obras para evitar inundaciones. "En la comarca queda mucho sin hacer, las cantidades que han consignado son ridículas. Los políticos de ahora no dan la talla, hay que hacer más movilizaciones", aconsejó Seoane.

►Sada. El Gobierno sadense manifestó el pasado martes, el mismo día en que se daban a conocer los presupuestos y éstos no incluían partida específica para la prometida regeneración de la playa urbana, pendiente desde hace dos años, que el Ejecutivo central les prometió que habría dinero para esta obra pero en partidas "genéricas". Ayer sin embargo, en un comunicado, el Concello ya arremetió contra el Partido Popular y habló de "traición a los vecinos de Sada". El alcalde, Benito Portela, lamentó que esta falta de partida "a pesar de la reiteración del compromiso con Sada desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente". Portela aseguró que la exclusión de la obra de la playa en el presupuesto del Estado para este año se suma a la negativa de la Xunta para colaborar en la obra contra las inundaciones, por lo que concluye que "Sada está siendo marginada por el PP". Portela parece que ha oído la recomendación del regidor oleirense porque ayer ya apuntó que si los gobiernos populares no atienden las demandas de los sadenses "será el tiempo de las movilizaciones en defensa de lo que es justo, urgente y necesario.

►Culleredo. El regidor, Julio Sacristán, calificó que los Presupuestos del Estado son "decepcionantes" para el municipio y ve "insuficientes" las partidas para la ría de O Burgo y la construcción del vial 18 (conexión de A Zapateira con la tercera ronda y la autopista). Para la ría va un millón solo (que no se ejecutó el año pasado ni el anterior) y para el vial solo 100.000 euros, y con previsión de finalizar en 2020. Sacristán consideró "totalmente inasumible" la consignación para la ría de O Burgo, después de tantos años con la evaluación ambiental, y tanta demora en tener la del vial 18. No se pronunció sobre las partidas para el aeropuerto porque no están concretadas.

►Bergondo. El Gobierno local ya manifestó ayer que estaba tranquilo porque Fomento le había asegurado que aunque no figurase especificado, habría dinero para la seguridad vial en Guísamo y Cortiñán, con la ejecución de las rotondas, que se sacaría de partidas "genéricas".

►Cambre. La obra del enlace de A Rocha vuelve a estar consignada en los presupuestos y el alcalde espera que "esta vez sea la definitiva" porque es "urgente y prioritaria" y señaló que la actuación en este cruce debe "ejecutarse antes de que finalice este año" porque se evitarían muchos accidentes de tráfico. Confía además en que este año se ejecute la partida inicial prevista para la ría de O Burgo.

►Betanzos. El BNG de la comarca de As Mariñas la criticado la caída del gasto en esta zona, "sin un euro para la ría de Betanzos" que sí figura en las cuentas de 2012, y que no se ejecutó. Lamentó la falta de partidas para paliar las inundaciones de la Ribera, y la confirmación del abandono de la línea ferroviaria de Ferrol a A Coruña.

►Arteixo. El alcalde, Carlos Calvelo, mostró su preocupación por el proyecto del enlace de Meicende, porque ya se consignó el año pasado y no se hizo. "Si se garantiza bien, pero no nos vale solo una previsión, queremos que licitan la obra", aseguró Calvelo, quien además recordó que el tren para el puerto exterior y la finalización de las obras de esta terminal, son también obras necesarias.

►Oza-Cesuras. El primer edil, Pablo González, está satisfecho con el presupuesto estatal porque incluye una partida para eliminar parte del talud que sostiene la vía del tren a su paso por el centro urbano de O Castiñeiro, y que divide la aldea. Son 800.000 euros y se hará bajo el talud una calle de dos direcciones con acera. Agradeció la intermediación del presidente de la Xunta para lograr esta obra.