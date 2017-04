Cinco oros, dos platas y cinco bronces para el Judo Club Oleiros en un campeonato

El Judo Club Oleiros logró un total de cinco oros, dos platas y cinco bronces en la fase provincial del Campeonato de Galicia en Edad Escolar Galicia, Sub 15 y sub 18, que reunió a 250 judocas. Participaron 18 deportistas del club y 12 quedaron clasificados para la final. El Oleiros queda en primer lugar por equipos en sub 18.