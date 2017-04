El juzgado da la razón a Abegondo y obliga al Inega a pagar 22.000 euros de una ayuda

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santiago da la razón al Ayuntamiento de Abegondo en su reclamación al Instituto Enerxético de Galicia (Inega) para recuperar parte de una subvención que el ente autonómico le rebajó. El fallo dicta que la convocatoria de la ayuda para eficiencia energética sí cubre los costes de mano de obra, como sostenía el Concello abegondés, coordinador del plan para el que se solicitaba la subvención, conjunta con Betanzos y Abegondo. El Inega deberá, por tanto, abonar los 22.986 euros que rebajó a la cuantía concedida, que dejó en 95.934 euros por el coste de material. La sentencia es firme y contra ella no cabe recurso.



El Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) dictó en diciembre de 2015 una resolución de minoración de ayudas por no considerar subvencionable la mano de obra para la instalación de las nuevas luminarias. La sentencia contradice al ente autonómico y dicta que "a la vista del contenido de la convocatoria es evidente que eran también subvencionables los gastos de mano de obra". La Administración justificó que licitó las actuaciones "como una suministración, entendiendo como tal la adquisición de productos o bienes muebles, por lo que no se considera subvencionable la mano de obra". El fallo del Contencioso-Administrativo determina que, de acuerdo a la convocatoria, "siendo subvencionables los gastos de mano de obra, "la minoración de la subvención por el motivo indicado por la Administración no es ajustada a derecho".



Por tanto, la sentencia estima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Abegondo contra una resolución anterior que desestimaba un recurso de reposición anterior del ente municipal. El fallo dicta que el Inega deberá abonar los 22.986 euros que rebajó de la cuantía de la subvención y le impone las costas, que limita a 400 euros.



El Concello de Abegondo celebra la sentencia que le da la razón en su reclamación y apunta que resultaría ilógico que una convocatoria para ayudas a la renovación de luminarias para la eficiencia energética excluyera los trabajos para su instalación.