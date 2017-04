El alcalde de Sada supedita la continuidad del pacto con el BNG a su voto a favor del PGOM

La reunión del Gobierno local de Sada para abordar el cese del concejal del BNG del GALP por su actuación en la comisión de valoración que propuso para un puesto técnico a la edil del PP Nuria Castro no parecen haber servido para reconducir la situación.



El concejal nacionalista evitó ayer hacer declaraciones, aunque fuentes próximas a la formación no ocultan su descontento por las explicaciones del alcalde, Benito Portela (Sadamaioría). El regidor envió un comunicado a los medios en los que atribuye su decisión "a las acciones y omisiones de la actuación de Becerra en el procedimiento selectivo, así como a la información trasmitida, y también la silenciada por el concejal al conjunto del gobierno".



Su versión contrasta con la del concejal nacionalista, que sostiene que informó a sus socios en el Ejecutivo de la presencia de la concejala del PP y que no firmó el acta porque albergaba dudas sobre el proceso. Sadamaioría dice por el contrario que el edil no informó al Ejecutivo de que las bases impedían presentarse a cargos electos, pese a que era su responsabilidad estar al tanto de estos extremos como representante del Concello en el GALP.



Los dos grupos no ocultan sus discrepancias sobre este punto. El BNG calificó la decisión de Portela de cesar a su edil de "irresponsable" y "carente de fundamento" y llegó a acusar al alcalde de "poner difícil" el gobierno de coalición por "gobernar solo para Sadamaioría".



Los dos grupos tensan la cuerda, pero ninguno parece dispuesto a romperla. Los nacionalistas han mostrado su disposición a intentar reconducir la situación para mantener el tripartito. Y el alcalde incidió ayer en lo mismo. Benito Portela apeló a los "beneficios" del pacto para Sada y expresó su deseo de que continúe para afrontar "los retos" pendientes. Entre ellos, el más inmediato: la aprobación del plan general, que prevé elevar a pleno este mes. "Si la voluntad de las fuerzas políticas del gobierno es continuar con el pacto no queda otra expectativa que su apoyo al PGOM", advirtió. Un aviso que llega después de que el BNG se desmarcase de las previsiones para el pazo de Meirás.