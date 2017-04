El edil de Personal se desmarca del proceso: "Me hubiera gustado estar"

El edil de Personal, el popular Agustín Andrés, se desmarcó ayer de la propuesta de RPT que debería haber recibido hoy su visto bueno en una mesa de negociación. El concejal, que ya se había abstenido en una ocasión, lamentó ayer no haber podido participar en el proceso. "Me hubiera gustado estar ahí", incidió. Consultado por los motivos por los que no había tomado las riendas de la negociación pese a ser el concejal de Personal, se mostró cauto : "Ya, soy el concejal de Personal, pero no estuve y estos son los resultados", replicó. El alcalde se mostró sorprendido por las declaraciones de Agustín Andrés. "Me llama la atención, no tengo nada que decir", se limitó a responder a consulta de este diario.